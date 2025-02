Defensoría sigue de cerca situación de trabajadores detenidos, piden deslindar responsabilidades

Leblanc manifestó que es importante identificar a las personas que no estaban involucradas en la protesta, citando el caso de una persona que es subcontratista.

El derecho a la protesta se debate entre las formas y afectaciones, esto luego del fuerte enfrentamiento entre trabajadores de la construcción y miembros de la Policía Nacional en Avenida Balboa el pasado miércoles 12 de febrero, donde se afectaron a terceras personas, oficiales resultaron heridos y se dañó propiedad del Estado.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, recalcó que existe un derecho a protesta pacífica, recordando que a través de este mecanismo se han logrado grandes hitos históricos como la abolición del apartheid, se han independizado países y se logró el voto de la mujer.

Aseguró que personal de la Defensoría estuvo presente en la manifestación y luego acudieron a las instalaciones de la Policía en Ancón. Agregó que es cierto que se les atendió a los aprehendidos, pero destacó que tienen derecho a un abogado, por lo que hizo el llamado a conversar y dialogar.

Leblanc manifestó que es importante identificar a las personas que no estaban involucradas en la protesta; citando el caso de una persona que es subcontratista, alegó no estar participando y presentó los papeles que sustentaban lo dicho. Añadió que en estas situaciones también se dan casos en que se impide la salida de personas que no quieren participar, ya sea de parte de los manifestantes o de parte de la Policía.

No podemos judicializar per se la protesta; nosotros podemos protestar. Nos guste o no nos guste, tenemos derecho a protestar. Sin embargo, toda protesta tiene responsabilidad y abuso del derecho a la protesta en atención al uso de piedras, palos o demás; tienen responsabilidades administrativas”, expresó.

El Defensor recomendó al jefe de la Policía volver a conformar la policía medidora, tener un vínculo de comunicación clara con la Defensoría para poder mediar en los cierres de calle, para poder desalojarla y evitar enfrentamientos, asegurando que en los últimos años esto ha tenido éxito.

Crisis migratoria

Sobre la crisis migratoria que se trasladó a la frontera de Costa Rica con Panamá, donde han quedado varados cientos de migrantes que desean regresar a sus países por no haber podido ingresar a EEUU, Leblanc dijo que en Costa Rica hay una edificación robusta que los alberga, y a Panamá le corresponde tener un lugar de retorno.

Aconsejó a las personas no trasladar a estos migrantes en sus autos porque podrían ser judicializados, ya que el flujo debe ser controlado.