Defensoría del Pueblo respalda suspensión de aumento en tarifas de telefonía

A través de un comunicado, la institución señaló que la medida busca evitar confusión entre los usuarios y posibles afectaciones económicas.

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo a la decisión adoptada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de suspender temporalmente el aumento tarifario en los planes de telefonía móvil, tanto en servicios de pospago como de prepago.

A través de un comunicado, la institución señaló que la medida busca evitar confusión entre los usuarios y posibles afectaciones económicas que puedan vulnerar los derechos de los consumidores.

La Defensoría destacó que la suspensión también contribuye a garantizar la protección de los usuarios mientras se revisan los procesos relacionados con el posible ajuste de tarifas. En ese sentido, subrayó la importancia de aclarar qué facturas deben pagar los consumidores en caso de que algunas empresas hayan emitido recibos con incrementos, con el fin de evitar incertidumbre entre los clientes.

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Asimismo, la entidad exhortó a la Acodeco a continuar con el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio de telefonía móvil, conforme a lo establecido en la ley, con el objetivo de promover una mayor competencia y mejorar las condiciones del mercado para los usuarios.

La Defensoría también recalcó que, en caso de que finalmente no se autorice el aumento tarifario, se debe garantizar la devolución de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores.

Con información de Meredith Serracín