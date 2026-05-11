Delegación del PNUD y agencias de Naciones Unidas revisarán proyectos ambientales y sociales en Panamá

Según el comunicado, Panamá será presentado como un espacio de trabajo regional donde actualmente se desarrollan proyectos impulsados conjuntamente por el PNUD, el UNFPA y la UNOPS en distintas áreas estratégicas.

Panamá/Una delegación de embajadores de las Naciones Unidas realizará una visita oficial a Panamá del 11 al 13 de mayo con el objetivo de evaluar proyectos estratégicos de desarrollo sostenible, resiliencia climática, salud, inclusión social e infraestructura impulsados en el país.

La misión está integrada por representantes de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la visita permitirá a la delegación sostener un diálogo estratégico con autoridades panameñas, representantes de la sociedad civil, la academia y entidades del Sistema de las Naciones Unidas presentes en el país.

La visita brindará a la delegación la oportunidad de sostener un diálogo estratégico con socios nacionales y con el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá, y de observar, de primera mano, el trabajo del PNUD, el UNFPA y la UNOPS en apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo”, señala el comunicado.

Durante la agenda oficial, los embajadores conocerán proyectos vinculados a la resiliencia climática y gobernanza ambiental en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, así como iniciativas relacionadas con inclusión social, salud para adolescentes, infraestructura sostenible y empoderamiento económico de las mujeres.

La misión también contempla reuniones con altas autoridades gubernamentales y representantes de instituciones del Estado para abordar temas relacionados con cooperación multilateral y el impacto de los programas de Naciones Unidas en Panamá.

“Estos encuentros ofrecerán la oportunidad de abordar las prioridades de desarrollo de Panamá, la cooperación multilateral y la coherencia e impacto del Sistema de las Naciones Unidas”, destaca el documento.

La visita ocurre en medio de las discusiones internacionales sobre la reforma integral del Sistema de las Naciones Unidas y la iniciativa UN80, enfocada en fortalecer la eficiencia y coordinación de los organismos multilaterales.

Según el comunicado, Panamá será presentado como un espacio de trabajo regional donde actualmente se desarrollan proyectos impulsados conjuntamente por el PNUD, el UNFPA y la UNOPS en distintas áreas estratégicas.

“La visita brindará la oportunidad de destacar la colaboración de las Naciones Unidas a nivel de país y de beneficiarse de los aportes estratégicos de la Junta Ejecutiva”, concluye el informe oficial.