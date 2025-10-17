Procuraduría deberá investigar a Contraloría y Minsa por posible incumplimiento de la ley; Transparencia presenta denuncia

La denuncia solicita que la Procuraduría , en el marco de las facultades que le otorga la Ley 38 de 2000 , vigile la conducta de los servidores públicos involucrados , determine responsabilidades administrativas y recomiende las medidas correctivas correspondientes para salvaguardar la integridad del control público.

Panamá/Una denuncia administrativa fue presentada ante la Procuraduría de la Administración por parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC – TI Panamá), contra actuaciones de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud (Minsa), por el presunto incumplimiento de deberes constitucionales y legales en el manejo de contratos estatales.

La acción, sustentada en hechos documentados públicamente, señala que la Contraloría autorizó el pago a la empresa Hombres de Blanco, Corp. pese a que los contratos no contaban con el refrendo previo obligatorio, en contravención de la legislación vigente y los procedimientos administrativos establecidos.

En un comunicado , la Fundación advirtió que esta decisión “vulnera el principio de legalidad, compromete la seguridad jurídica y contradice incluso una circular reciente emitida por la propia Contraloría (Circular N.º 12-25-DC-DFG del 4 de septiembre de 2025), que advierte que ningún contrato estatal es válido sin refrendo previo.”

@LibertCiudadana, Capítulo Panameño de @anticorruption, presentó denuncia ante la Procuraduría de la Administración contra la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud, por presunto incumplimiento de deberes constitucionales y legales.https://t.co/H2HXv56JKZ pic.twitter.com/zuDnP26C5N — Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) October 17, 2025

La empresa Hombres de Blanco Corp., encargada de brindar servicios de limpieza en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) ubicados en el interior del país, recibió en septiembre pasado la autorización de pago por parte de la Contraloría por un monto de $5.4 millones. Dicho pago corresponde a los servicios prestados entre enero y junio de este año, a pesar de que los contratos aún no contaban con el refrendo previo obligatorio.

En su momento , el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo salió al paso de los cuestionamientos sobre esta empresa. “Es mentira y es falso que las personas que están haciendo ahora mismo la limpieza de hospitales lo estén haciendo de mala manera, o que hayan incumplido con algún contrato en el Estado. Ellos hacían la limpieza del aeropuerto de Tocumen”, sostuvo el ministro.

Solicitan investigación y sanciones

La denuncia solicita que la Procuraduría, en el marco de las facultades que le otorga la Ley 38 de 2000, vigile la conducta de los servidores públicos involucrados, determine responsabilidades administrativas y recomiende las medidas correctivas correspondientes para salvaguardar la integridad del control público.

La organización enfatizó que su objetivo es “salvaguardar la integridad del control público y el respeto a las normas que rigen la contratación estatal”, subrayando que el cumplimiento estricto de la ley es fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.