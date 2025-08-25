Derogan decreto que creó la visa de turista en tránsito de haitianos y prorrogan la medida para cubanos

Ciudad de Panamá/En la Gaceta Oficial de este lunes 25 de agosto fueron publicados dos decretos ejecutivos relacionados con el estatus migratorio de pasajeros en tránsito por el territorio nacional.

Se trata del Decreto Ejecutivo No. 21 y el Decreto Ejecutivo No. 22 del 25 de agosto.

El decreto 21 deroga el Decreto Ejecutivo No. 451 del 24 de junio de 2020, mediante el cual se creó la subcategoría de “visa de turista en tránsito dentro de la categoría migratoria de no residente”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana que estén en tránsito hacia otro destino o de retorno a su país.

Mientras que el decreto 22 del 25 de agosto prorroga la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 162 del 19 de diciembre, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 30 del 27 de marzo de 2023, mediante el cual se establece la “visa para pasajeros o tripulantes en tránsito como requisito para los ciudadanos de nacionalidad cubana” que estén en tránsito por Panamá.

La medida se prorrogó hasta el 31 de julio de 2026.

Ambos decretos entraron en vigencia desde este lunes 25 de agosto.

