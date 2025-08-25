FMI resalta resiliencia de la economía panameña y estima crecimiento de 4.5% en 2025

Pese al impacto por el cierre de la mina Cobre Panamá, el FMI señaló que la actividad económica ha mostrado resiliencia.

Ciudad de Panamá/El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el rumbo económico de Panamá y proyectó un crecimiento del 4.5% para 2025, impulsado por un entorno de inflación baja y estable.

En su informe del Artículo IV sobre la economía panameña, el organismo reconoció los avances fiscales, económicos y financieros del país, subrayando el dinamismo de sectores clave como los servicios, la logística y la plena recuperación del Canal de Panamá. Pese al impacto por el cierre de la mina Cobre Panamá, el FMI señaló que la actividad económica ha mostrado resiliencia.

Crecimiento con inflación controlada

De acuerdo con el FMI, la economía panameña muestra un panorama alentador gracias al dinamismo de actividades estratégicas, que han logrado mantener la estabilidad pese a las adversidades externas.

El informe sostiene que, aun con la reducción de ingresos mineros, el país ha logrado moderar el impacto económico gracias al impulso de su plataforma de servicios y al repunte del comercio internacional a través del Canal.

Reforma fiscal para la sostenibilidad de la deuda

Uno de los puntos más destacados del análisis fue la valoración positiva a la reciente reforma a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, que establece límites claros al déficit fiscal: 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y 2% en 2029.

Según el FMI, el cumplimiento de estas metas permitirá reducir la deuda pública a alrededor del 40% del PIB para 2040. Este escenario reforzaría la confianza de los mercados internacionales y ayudaría a disminuir los costos de financiamiento del Estado, brindando mayor estabilidad a las cuentas públicas.

Inversión social como prioridad

El organismo internacional resaltó que Panamá mantiene su compromiso con la inversión social, incluso en un contexto de consolidación fiscal. En su informe, destacó que el país destina aproximadamente el 5% del PIB a inversión pública, lo que representa un esfuerzo significativo en comparación con otras economías de la región.

Estos recursos se canalizan principalmente hacia educación, salud, agua potable, infraestructura social y proyectos estratégicos.