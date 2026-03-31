Desarticulan red que robaba datos bancarios y sustrajo más de $500 mil; hay 5 aprehendidos

Las detenciones se realizaron durante la operación “Rasco”, ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) en coordinación con la Fiscalía Contra el Orden Económico, en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos contra el orden económico, específicamente en las modalidades de delitos financieros y blanqueo de capitales, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizaba la modalidad de “phishing” para obtener información confidencial de clientes de entidades bancarias. Posteriormente, realizaban transferencias hacia cuentas de terceros, quienes también figuran como parte del proceso investigativo.

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Las autoridades indicaron que la afectación económica derivada de estas actividades ilícitas asciende a 532,455 dólares. Las detenciones se realizaron durante la operación “Rasco”, ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) en coordinación con la Fiscalía Contra el Orden Económico, en las provincias de Panamá y Chiriquí.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados en esta red delictiva. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a no compartir información personal o bancaria a través de medios digitales no seguros, como medida de prevención ante este tipo de delitos.