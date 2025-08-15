Descentralización paralela: Autoridad reporta 70% de avance en revisión de expedientes

La titular explicó que la responsabilidad de la institución que dirige llega hasta la revisión de los documentos.

Panamá/La administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, informó que la revisión de los expedientes y la verificación concerniente a las juntas comunales, por los casos de descentralización paralela, avanza en un 70%.

La titular explicó que la responsabilidad de la institución que dirige llega hasta la revisión de los documentos de la cuenta especial denominada “descentralización paralela”.

Vamos como por el 70% de los expedientes que recibimos y viendo si tienen la suficiente documentación o no, que es hasta donde nosotros llegamos, y en los que no hay suficiente documentación que coteje el ingreso recibido, pues se pone en conocimiento a la autoridad del Ministerio Público para que ellos investiguen y le pidan a Contraloría que hagan las auditorías correspondientes, porque nosotros no auditamos, es la Contraloría, y luego entonces, si hay mérito o no, se sigue avanzando”, expresó.

Es preciso recordar que la AND solicitó informes financieros a todas las juntas comunales y municipios que manejaron recursos del PDIS. Hasta el 21 de julio, se habían recibido 385 reportes, aunque muchos presentaban inconsistencias o documentación incompleta. Estos han sido remitidos al Ministerio Público, que ya mantiene investigaciones abiertas en varios frentes.

Solo el pasado 13 de agosto, la Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público 17 nuevos informes de auditoría que revelan irregularidades por más de 11 millones de dólares en juntas comunales de distintas regiones del país.

Con esta nueva entrega, la Contraloría detalló que el número total de juntas auditadas en el periodo 2019–2024 asciende a 36, de un total de 72 contempladas en la fase inicial de la auditoría integral.

Por estos casos, el Ministerio Público, a cargo de Luis Gómez, ha detenido y decretado medidas cautelares contra varios exrepresentantes de corregimiento y tesoreros.