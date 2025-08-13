Contraloría remite al Ministerio Público nuevos informes de Juntas Comunales; ascienden a 36 las auditadas

Panamá/Unos 17 nuevos informes de auditoría que revelan irregularidades por más de 11 millones de dólares en Juntas Comunales de distintas regiones del país fueron remitidos por la Contraloría General de la República al Ministerio Público.

Con esta nueva entrega, el número total de juntas auditadas en el periodo 2019–2024 asciende a 36, de un total de 72 contempladas en la fase inicial de la auditoría integral.

Cabe recordar que estos casos forman parte de uno de los escándalos más cuestionados de la administración pasada —la llamada descentralización paralela.

Estos hallazgos, detectados por la Dirección Nacional de Auditoría General como parte del plan nacional de fiscalización, involucran a miembros de “todas las corrientes políticas” y se suman a las investigaciones ya en curso.

El contralor Anel Bolo Flores reiteró que “ningún recurso destinado a las comunidades debe desviarse de su propósito” y reafirmó que la institución “mantiene su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos”.

La Contraloría precisó que continuará enviando al Ministerio Público todos los informes con indicios de irregularidades o posibles faltas administrativas, para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades.

El plan de fiscalización busca reforzar la rendición de cuentas, proteger los recursos del Estado y “garantizar que cada dólar invertido llegue efectivamente a las comunidades”.

El pasado 5 de agosto, Flores en entrevista con TVN Noticias indicó que no todas las juntas comunales presentan irregularidades. “Hay entre 13 y 14 que salieron perfectas, y vamos a dar sus nombres. También hay que aplaudir a la gente honesta”, dijo.

Mencionó que, en algunos casos, los errores se deben a descuidos o falta de contabilidad actualizada, no necesariamente a malversación. Sin embargo, alertó que también han detectado intentos deliberados de ocultar información, como funcionarios que se llevaron documentos a sus casas, lo cual constituye un delito.

Por estos, casos el Ministerio Público a cargo de Luis Gómez a detenido y decretado medidas cautelares a varios exrepresentante de corregimientos y tesoreros.

Más de 385 informes recibidos y nuevas investigaciones en curso

Como parte del proceso, la AND solicitó informes financieros a todas las juntas comunales y municipios que manejaron recursos del PDIS. Hasta el 21 de julio, se habían recibido 385 reportes, aunque muchos presentan inconsistencias o documentación incompleta. Estos han sido remitidos al Ministerio Público, que ya mantiene investigaciones abiertas en varios frentes.