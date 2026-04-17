Desechos en alcantarillas aumentan riesgo de inundaciones ante llegada de lluvias

Entre los objetos encontrados en las alcantarillas figuran grasas compactadas, gazas hospitalarias, materiales de construcción y otros desechos que dificultan el flujo del agua.

Ciudad de Panamá/Con la proximidad de la temporada lluviosa, resurgen los temores por inundaciones en distintos puntos del país, muchas de ellas asociadas a la acumulación de desechos en el sistema de alcantarillado.

Autoridades han advertido que la obstrucción de drenajes continúa siendo un problema recurrente, impulsado en gran medida por la inadecuada disposición de residuos por parte de la ciudadanía. Entre los objetos encontrados en las alcantarillas figuran grasas compactadas, gazas hospitalarias, materiales de construcción, bicicletas, coches de bebé y otros desechos que dificultan el flujo del agua.

”Definitivamente que es directamente un reflejo de lo que nuestra comunidad hace, nosotros encontramos estos hallazgos más frecuente de lo que las personas se imaginan, esto es diariamente”, indicó Laura Vásquez, Programa de Saneamiento de Panamá.

Desde el Programa de Saneamiento de Panamá explicaron que se mantienen en ejecución diversos planes para mitigar estas situaciones, que cada año afectan a más comunidades, especialmente durante los periodos de lluvias intensas.

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“La intención es seguir extendiendo este programa y que todo nuestro sistema sanitario no vaya directamente al mar, sino más bien que vaya primero a plantas de tratamiento y luego al mar”, puntualizó Vasquez.

Las autoridades recalcaron que la sociedad juega un papel fundamental en esta problemática, al ser el principal generador de residuos, por lo que insistieron en la necesidad de una mayor conciencia sobre el manejo adecuado de la basura.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, en conjunto con el Programa de Saneamiento de Panamá, se ha reforzado la coordinación para la operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales, con el objetivo de optimizar la infraestructura existente y reducir los desbordes.

No obstante, las autoridades reiteraron que el esfuerzo institucional debe ir acompañado de la colaboración ciudadana, promoviendo prácticas responsables y el respeto por el medio ambiente para evitar afectaciones durante la temporada lluviosa.

Con información de Jessica Román