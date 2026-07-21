Después de 36 años, dos familias podrán despedir a sus víctimas de la invasión

El programa de la ceremonia contempla una invocación religiosa, una explicación del proceso científico que permitió identificar a ambas víctimas, e intervenciones de representantes de las familias, de la Comisión y del Ministerio Público, antes de la restitución oficial de los restos y las exequia.

Los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, ambos víctimas de la invasión militar de Estados Unidos de diciembre de 1989, serán restituidos este miércoles 22 de julio a las 2:00 p.m. en el Cementerio Jardín de Paz, según informó la Comisión 20 de Diciembre de 1989 en su Nota de Prensa N° 33-2026.

La entrega responde a una resolución del Ministerio Público y llega después de un largo proceso de identificación científica a cargo de la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El programa de la ceremonia contempla una invocación religiosa, una explicación del proceso científico que permitió identificar a ambas víctimas, e intervenciones de representantes de las familias, de la Comisión y del Ministerio Público, antes de la restitución oficial de los restos y las exequias.

Para las familias, la jornada representa mucho más que un trámite judicial. Según la Comisión, la restitución "se constituye en un acto de reconocimiento y dignificación de las víctimas y de sus familias", quienes durante décadas esperaron conocer el destino de sus seres queridos. El proceso, señalan, transforma un procedimiento científico y judicial en una forma concreta de reparación, permitiendo a los deudos despedir a sus familiares conforme a sus convicciones y tradiciones.

La ceremonia contará con la participación de representantes del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de familiares y amigos de los caídos del 20 de Diciembre, de la propia Comisión, y de los familiares de ambas víctimas, quienes recibirán oficialmente los restos para proceder a su inhumación o traslado según su voluntad.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 121 del 19 de julio de 2016, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y al pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas, así como de las violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en Panamá entre el 19 de diciembre de 1989 y la retirada de las fuerzas armadas invasoras de Estados Unidos.