Habrá desvíos en la Panamericana por obras del Corredor de las Playas

Las obras se desarrollarán del 21 de abril al 15 de mayo de 2026, en un horario de 7:00 a.m., a 7:00 p.m., de lunes a viernes.

Panamá/Quienes transitan diariamente por la vía Panamericana, en Panamá Oeste, deberán tomar previsiones durante las próximas semanas ante los trabajos que se ejecutarán en uno de los tramos más transitados hacia el interior del país.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, se estarán realizando labores de instalación de drenajes transversales a lo largo de este mes.

Las obras se desarrollarán del 21 de abril al 15 de mayo de 2026, en un horario de 7:00 a.m., a 7:00 p.m., de lunes a viernes, en el tramo comprendido entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, zonas clave para la conexión vial hacia el interior.

De acuerdo con la entidad, durante la ejecución de estos trabajos se implementarán medidas para garantizar la seguridad de quienes circulan por el área. “El área contará con la debida señalización preventiva y la presencia de personal de seguridad vial”, anunció el MOP, al tiempo que solicitó a los conductores atender las indicaciones en el sitio.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la precaución al indicar que “se les solicita a los conductores atender las indicaciones y la señalización colocada en el sitio, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de esta vía”.

Las autoridades reconocieron que estas labores pueden generar incomodidades en la movilidad diaria. En ese sentido, el MOP señaló que “agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofrece disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar”.

Las intervenciones forman parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial en un corredor clave para el tránsito hacia las playas y el interior del país, donde el flujo vehicular se incrementa especialmente en temporadas de mayor movilidad.