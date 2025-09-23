Detención provisional para una mujer por abandono de un recién nacido en Bocas del Toro

El recién nacido fue puesto bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Bocas del Toro/La Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró la imputación de cargos y la detención provisional de una mujer, señalada como presunta responsable del delito de abandono de niños, tras el hallazgo de un recién nacido el 18 de septiembre, en La Mesa, distrito de Changuinola.

El pasado viernes, agentes de Inteligencia e Investigación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron en la terminal de transporte público de Changuinola a una mujer de 23 años, señalada como la responsable de abandonar a su hijo recién nacido.

De acuerdo con las investigaciones, la joven habría dejado al bebé de apenas una semana de nacido en una residencia de la comunidad de La Mesa.

El menor fue rescatado posteriormente por la Unidad Especializada en Asuntos de Niñez y Adolescencia (Ueana), que activó los protocolos de protección correspondientes.

El recién nacido fue puesto bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con el fin de garantizar su seguridad y bienestar inmediato.

La información se dio a conocer por la institución, que indicó que el bebé fue trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención en salud, nutrición y cuidado integral.