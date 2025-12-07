Capturan a Edwin 'Chemberre' Quintana, uno de los más buscados y presunto cabecilla de pandilla

Las investigaciones lo vinculan como líder de esta organización criminal, que fue desarticulada durante la Operación Muralla, desarrollada en junio de 2025 en el sector de Curundú.

Río Abajo, Panamá/Edwin Enrique Quintana, conocido como “Chemberre” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla "P*tos Ganster", fue aprehendido en días pasados en el corregimiento de Río Abajo, así lo dio a conocer la Policía Nacional.

Alias "Chemberre" figuraba entre los más buscados del país, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 5 mil dólares por información que permitiera ubicarlo.

Te podría interesar: Declaran ilegal allanamiento a extranjeros ucranianos en Boquete: deberán devolverles sus armas

Las investigaciones lo vinculan como líder de esta organización criminal, que fue desarticulada durante la Operación Muralla, desarrollada en junio de 2025 en el sector de Curundú.

La detención de Quintana se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro ejecutada en una residencia, como parte de una acción conjunta entre agentes policiales y la Fiscalía Superior Antipandillas.

Con este arresto, ya son ocho los aprehendidos que formaban parte del grupo de buscados con recompensa. Sin embargo, las autoridades mantienen activa la búsqueda de otras 25 personas vinculadas a delitos como delincuencia organizada, homicidio y pandillerismo.