Declaran ilegal allanamiento a extranjeros ucranianos en Boquete: deberán devolverles sus armas

De acuerdo con el abogado de los extranjeros, las armas encontradas durante el allanamiento cuentan con sus permisos legales.

El abogado Avelino Bonilla, representante legal de tres extranjeros de origen ucraniano cuyos inmuebles fueron allanados en Palmira de Boquete, confirmó que el Tribunal de Apelaciones ordenó la devolución de todos los bienes retenidos durante el operativo realizado semanas atrás.

Según Bonilla, la diligencia fue declarada ilegal tras la presentación de los recursos judiciales correspondientes, por lo que los magistrados determinaron que los afectados debían recuperar la totalidad de sus pertenencias.

Durante el operativo, ejecutado por funcionarios del Ministerio Público, unidades de la DIJ y la Policía Nacional, se decomisaron 16 armas de fuego, seis réplicas, 40 mil municiones, alrededor de 45 mil balboas en efectivo, equipos de informática y varias piezas de oro.

En la intervención policial fue aprehendida una mujer de 80 años, también de origen ucraniano, en dos allanamientos realizados en viviendas ubicadas en Palmira y Caldera, distrito de Boquete. Según el abogado, la adulta mayor es “la tercera afectada” dentro del proceso y debe ser incorporada formalmente a la investigación.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, el operativo fue resultado de una investigación de inteligencia y seguimiento que se desarrolló durante varias semanas y permitió recuperar armas y otros indicios vinculados a presuntos delitos de tráfico de armas, delitos económicos y posibles acciones que podrían atentar contra la personalidad interna del Estado.

No obstante, Bonilla sostuvo que todas las armas decomisadas cuentan con sus permisos y que los fondos retenidos están legítimamente verificados en entidades bancarias. Agregó que esperan una investigación objetiva sobre lo ocurrido.

El abogado también denunció que durante los allanamientos se ocasionaron daños significativos a las propiedades de los ciudadanos ucranianos, quienes actualmente no se encuentran en el país. La única persona retenida fue la adulta mayor, madre de dos de los extranjeros jubilados propietarios de los inmuebles allanados.