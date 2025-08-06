Detienen a dos personas vinculadas a un homicidio registrado en Techos de Esperanza en Chiriquí

Chiriquí/Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional aprehendieron a dos personas que podrían estar vinculadas al homicidio registrado en horas de la madrugada del pasado lunes en el sector de Techos de Esperanza en la provincia de Chiriquí.

Las detenciones se produjeron durante una serie de allanamientos ejecutados en el sector de Los Abanicos, como parte de las acciones operativas y de inteligencia desplegadas tras el crimen. Según informaron autoridades policiales, durante los operativos también se encontraron indicios que podrían estar relacionados con los objetos utilizados para asesinar a la víctima.

Las autoridades confirmaron que los elementos encontrados durante los allanamientos podrían comprueban la veracidad de los hechos ocurridos en Techos de Esperanza y fortalecen la línea investigativa seguida.

Los dos hombres capturados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y podrían comparecer ante un juez de control de garantías en las próximas horas para definir su situación judicial, así como la medida cautelar que mantendrán e imputación de los cargos.

Con información de Demetrio Ábrego