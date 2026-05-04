Detienen a presunto agresor tras incidente violento en La Pintada

De acuerdo con el informe preliminar, la intervención policial se dio luego de recibir una alerta sobre alteraciones del orden público y la presunta agresión con arma blanca contra dos personas en el área.

La Pintada, Coclé/Un hombre fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como presunto responsable de un hecho de violencia registrado en la comunidad de El Copé, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con el informe preliminar, la intervención policial se dio luego de recibir una alerta sobre alteraciones del orden público y la presunta agresión con arma blanca contra dos personas en el área.

Tras iniciar las labores de búsqueda, las unidades lograron ubicar al sospechoso mientras se desplazaba en un bus de la ruta El Copé–Panamá. Una vez identificado, fue aprehendido y notificado de sus derechos, así como de los motivos de su detención.

Posteriormente, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso legal.

La Policía Nacional reiteró que mantiene acciones operativas y preventivas en distintos puntos del país, con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad ciudadana, en coordinación con la comunidad.

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