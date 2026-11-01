Día del Niño y la Niña en el Parque Omar: juegos de antaño y diversión marcaron la celebración

La celebración del 1 de noviembre incluyó música, comida y actividades que permitieron a los adultos recordar su infancia y a los más pequeños descubrir juegos tradicionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Saltar la cuerda y descubrir juegos de antaño fueron parte de las experiencias que compartieron niños y adultos este 1 de noviembre en el Parque Omar, durante la celebración del Día del Niño en Panamá.

Desde muy temprano, las familias acudieron a una jornada con música, comida y actividades para distintas edades. Entre las opciones más buscadas estuvieron los juegos que requieren habilidad mental y concentración, mientras que los tradicionales despertaron recuerdos entre los adultos y curiosidad entre quienes los disfrutaban por primera vez.

“Sí, cosas que yo hace rato no veía. La cuerda, ya los niños no juegan cuerda y están jugando cuerda”, comentó una de las personas asistentes.

Para los adultos, la actividad también fue una oportunidad de volver a disfrutar como en su infancia. “Nada más es como venir y disfrutar y acordarse de ser niños”, expresó.

Una celebración para compartir

Los más pequeños también contaron cómo vivieron la jornada y enviaron mensajes a otros niños.

“Me divertí mucho en el Día del Niño”, dijo Yanuris Mora, una de las participantes. Otro deseó que disfrutaran de la celebración: “Bueno, que la disfruten y que la pasen bien y se porten bien”.

El amor, el cariño, la escucha y el acompañamiento estuvieron entre los mensajes recogidos durante la actividad, en una fecha dedicada a promover los derechos y el bienestar de la niñez.

Mulino y la primera dama participaron

El presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel de Mulino, visitaron el parque y compartieron con los niños y sus familias. La celebración fue organizada por el Despacho de la Primera Dama.

“Es una fecha lindísima que ha retomado su lugar en la historia y que arranca el Mes de la Patria”, manifestó el mandatario.

Mulino felicitó a los niños y les deseó que disfrutaran de la jornada. “Ustedes son el futuro y se les quiere mucho”, expresó.

Con información de María De Gracias.