Día Internacional del Café: Panamá celebra su aroma, consumo y un ritual que también se pide a domicilio

Ciudad de Panamá, Panamá/Cada mañana, antes de que salga el sol, un ritual silencioso y vital comienza en cocinas, trabajos y cafeterías en todo el mundo. Este 1 de octubre, esa tradición colectiva se convierte en celebración: es el Día Internacional del Café.

No es solo un día para honrar al grano aromático; es un homenaje a la segunda materia prima más comercializada del mundo y al motor que impulsa la jornada de miles de millones de personas.

Pero esta fecha, impulsada por la Organización Internacional del Café (OIC) en marzo de 2014, es también un llamado a la conciencia. Es la oportunidad perfecta para mirar más allá de una taza y reconocer a los 25 millones de agricultores que sostienen esta industria global, asegurando que cada sorbo sea sostenible y justo.

Fuerte consumo en Panamá: Baja la producción

En Panamá, la pasión por el café se traduce en cifras contundentes, según datos de la Cadena Agroalimentaria de Café del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA):

El consumo en el país es de 243,000 quintales al año , lo que equivale a 24.3 millones de kilogramos .

Sin embargo, la producción de café en Panamá en el año 2025 fue de 148,143 quintales, lo que indica que no cubrió la cantidad de consumo del país, lo cual obliga a la importación.

A nivel nacional hay 7,500 productores de café a la fecha, en 17,229 hectáreas cafetaleras, la mayoría concentrada en la provincia de Chiriquí.

Raíces históricas del grano nacional

El café llegó a Panamá en 1742 proveniente del Caribe, pero fue en la década de 1780-1790 que se registró el primer cultivo en Portobelo, provincia de Colón. A partir de 1850, el cultivo se extendió a zonas de mediana altura con mejores resultados, según la Plataforma Nacional de Caficultura de Panamá.

El punto de inflexión llegó en zonas de mayor altura y clima templado en la provincia de Chiriquí (específicamente Boquete). Allí, los colonos sembraron café de la variedad Typica y, posteriormente, con la construcción del canal francés, las familias asentadas impulsaron el cultivo con mayor tecnología.

La Plataforma Nacional de Caficultura de Panamá destaca que en las primeras décadas del siglo XX ya se exportaba a Alemania y Estados Unidos, donde el grano panameño era "especialmente apreciado".

Actualmente, el café se produce también en la cuenca del Canal y en comunidades de Chiriquí, Veraguas y Darién.

Un ritual que se pide a domicilio

El café continúa siendo un hábito indispensable en la vida de los panameños, incluso a través del delivery. De acuerdo con registros de PedidosYa, las órdenes de esta categoría crecieron un 33% en los últimos dos años, confirmando que la bebida mantiene su protagonismo en la rutina diaria.

La variedad también se amplía. Si bien el clásico espresso sigue vigente, cada vez más usuarios se inclinan por opciones cremosas como cappuccino o latte, y por especialidades como flat white, macchiato o frappuccino. Incluso las alternativas con matcha comienzan a ganar espacio, lo que refleja cómo el café dejó de ser una única receta para convertirse en un abanico de posibilidades que se adaptan a diferentes gustos y momentos.

En Panamá, los favoritos son el cappuccino, el latte y el frappuccino. Las ciudades que más pedidos registran son Ciudad de Panamá, David y La Chorrera, consolidando estos puntos como los más cafeteros del país.

Los registros de PedidosYa señalan que los sábados a las 9:00 a.m. se concentra el mayor número de pedidos de café, marcando el pico de consumo semanal. Este dato muestra cómo la bebida tiene un espacio propio en la rutina digital de los usuarios.

En La Chorrera se encuentra el mayor fanático del país, con un récord de 231 cafés pedidos en un solo año. A nivel regional, Argentina, Panamá y Guatemala encabezan el consumo, demostrando que el café es un ritual compartido en toda Latinoamérica.

“El café se mantiene como una de las categorías más fuertes dentro de PedidosYa porque acompaña a los usuarios en distintos momentos de su día. Cada pedido refleja no solo una bebida, sino un hábito que forma parte de la rutina digital de millones de personas en la región”, destacó Oscar Rojas, gerente comercial de PedidosYa.

¿Qué define un café de alta calidad?

Para celebrar el Día Internacional del Café con un sentido crítico, es esencial saber qué distingue a un buen grano de uno excepcional. Un café de alta calidad, conocido como café de especialidad, se define por tres atributos principales que van más allá de su concentración de cafeína:

Aroma y sabor limpios: Debe tener un perfil sensorial libre de defectos o sabores a quemado, fermentado o rancio. Acidez y cuerpo: La acidez debe ser agradable, vibrante y brillante, no áspera. El cuerpo se refiere a la textura o sensación en boca (ligero, sedoso o pesado). Balance y complejidad: Las mejores tazas presentan un equilibrio armonioso entre dulzor, acidez y amargor. La complejidad se refiere a la riqueza de matices que se pueden detectar, como notas florales, cítricas, a chocolate o nueces.

Un buen café siempre es el resultado de un proceso meticuloso que abarca desde el origen (altitud, suelo y clima) hasta la recolección selectiva de las cerezas maduras y un tostado que respete y potencie el perfil de cada grano.