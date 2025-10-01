Pedro Biondo, el brasileño que recorre el mundo con dos burritas, llegó a Coclé

Coclé/La curiosa travesía de Pedro Biondo Matías, un brasileño que recorre el mundo junto a sus dos burritas Ada y Oklahoma, continúa llamando la atención en Panamá. Tras pasar por Chiriquí y Veraguas, este martes arribó a la provincia de Coclé, donde fue recibido en el distrito de Penonomé por productores y residentes locales.

Biondo, quien ha atravesado cerca de 16 países en compañía de sus animales, asegura que el recorrido busca dejar un legado para su familia y, eventualmente, convertirse en libros que narren todas las experiencias vividas.

“Quiero dejar un legado para mi familia, escribir libros con todas las historias. Incluso me han entrevistado en la ciudad de Panamá y quiero que eso quede como recuerdo”, expresó Biondo.

Una travesía que despierta simpatía

El aventurero destacó la hospitalidad que ha recibido en Panamá, especialmente en Coclé, donde dijo sentirse como si estuviera de vacaciones.

“Aquí no hay sufrimiento, la gente me trata muy bien, y eso es muy lindo”, comentó.

En su paso por la vía Interamericana, Pedro Biondo ha contado con el apoyo de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ha brindado custodia para garantizar la seguridad vial durante el recorrido.

Tras su paso por Penonomé, el viajero continuará hacia Antón, luego Panamá Oeste y finalmente ciudad de Panamá, antes de dirigirse a Colombia, el próximo destino en su largo camino junto a Ada y Oklahoma.