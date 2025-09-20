Expo Flora celebra la creatividad femenina y refuerza la conciencia ambiental en el país

El encuentro reunió a familias que aprendieron cómo proteger el ambiente desde el hogar, al tiempo que conectaron con la creatividad local y la biodiversidad de Coclé.

Coclé/Bajo el lema “Mujeres Hoy, Mañana y Siempre”, esta nueva edición de Expo Flora rindió homenaje al papel de la mujer en la sociedad y destacó su aporte en la horticultura, el diseño floral y las artes botánicas.

Ángela Laguna Caicedo, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, señaló que este tipo de proyectos permiten generar espacios donde docentes y estudiantes pueden compartir en ambientes distintos al aula.

Por su parte, Calizol Caballero, directora nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), explicó que, además de la exhibición de flores, la actividad también cumple una función educativa sobre el cuidado y la tenencia responsable de las plantas.

En el marco del evento se busca, además, impulsar el proyecto “Pintemos de Amarillo a Panamá”, que promueve la siembra de guayacanes a nivel nacional. Sobre esta iniciativa, Linda Tejera, del Club de Jardinería Baleanera de Penonomé, resaltó la importancia de la reforestación con esta especie que actualmente se desarrolla en varias regiones del país.

A la Expo Flora también se sumaron emprendedores y artesanos que fomentan la educación ambiental a través de distintos rubros. Entre ellos estuvo Tatiana Da Silva, productora de café en una finca orgánica que ofrece granos con notas de caramelo y chocolate.

