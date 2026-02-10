Día del Internet Seguro: advierten sobre riesgos digitales y el uso responsable de la inteligencia artificial

Entre las recomendaciones generales, el experto mencionó mantener los dispositivos actualizados, contar con antivirus, activar el doble factor de autenticación en correos y redes sociales, y desconfiar de mensajes que generen un sentido de urgencia, una táctica común en intentos de fraude digital.

En el marco del Día del Internet Seguro, especialistas en ciberseguridad destacaron la importancia de educar a niños, jóvenes y adultos sobre los riesgos y buenas prácticas en el uso de internet, especialmente en un contexto marcado por el rápido avance de la inteligencia artificial (IA).

Felipe Ruiz, vicepresidente de Seguridad de IT de Liberty para Latinoamérica, señaló que el crecimiento acelerado de herramientas basadas en IA representa tanto una oportunidad como un desafío para los usuarios.

Ruiz explicó que estas tecnologías no deben ser satanizadas, sino comprendidas y utilizadas con criterio, aclarando que, aunque la inteligencia artificial puede facilitar tareas cotidianas y académicas, no reemplaza el juicio humano.

“La tecnología puede ser inteligente, pero no reemplaza el juicio. Un internet seguro comienza por las personas, por las decisiones que tomamos, los hábitos que construimos y la concientización que compartimos”, indicó.

El especialista recordó que el Día del Internet Seguro es una iniciativa internacional que se celebra desde hace más de 22 años y que reúne a más de 100 países, con el objetivo de orientar a la población sobre los riesgos en línea y ofrecer herramientas de protección, especialmente a los sectores más vulnerables.

Recomendaciones clave para un internet más seguro

Ruiz subrayó que, en el caso de niños y jóvenes, es fundamental pensar antes de publicar, ya que la información compartida en línea puede permanecer de forma permanente. Además, recomendó no compartir datos personales, desconfiar de mensajes o invitaciones sospechosas y pedir ayuda a un adulto de confianza ante cualquier situación incómoda.

Para los padres de familia, resaltó la importancia de acompañar y orientar, más que vigilar, mediante el uso de controles parentales, la gestión del tiempo frente a las pantallas y la correcta configuración de la privacidad en redes sociales y aplicaciones.

En el ámbito educativo, destacó el rol clave de docentes y tutores, quienes deben enseñar reglas básicas de privacidad, verificación de fuentes, respeto en línea y mecanismos de denuncia ante posibles abusos.

Ruiz advirtió también sobre uno de los riesgos asociados a la inteligencia artificial: no toda respuesta generada es necesariamente correcta o real, por lo que es indispensable fomentar el pensamiento crítico y la verificación de la información.

Medidas de protección para todos los usuarios

Entre las recomendaciones generales, el experto mencionó mantener los dispositivos actualizados, contar con antivirus, activar el doble factor de autenticación en correos y redes sociales, y desconfiar de mensajes que generen un sentido de urgencia, una táctica común en intentos de fraude digital.

Desde Más Móvil, empresa proveedora del servicio de internet, Ruiz indicó que se desarrollan foros, webinars, eventos comunitarios y espacios de capacitación para promover una adopción segura y responsable de la tecnología, con especial énfasis en niños y poblaciones vulnerables.