Diputada Chandler: ‘no buscamos censurar a nadie, sino transparentar la publicidad en redes’

La diputada explicó que la iniciativa no pretende restringir la libertad de expresión, sino garantizar que quienes promocionen productos o servicios informen de manera clara cuando existe una relación comercial.

Panamá/"Todos los días miles de panameños compran productos en la confianza que ha generado un creador de contenido, pensando que es un consejo, pero en realidad es una publicidad encubierta". Con ese argumento, la diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley que busca que los creadores de contenido e influencers identifiquen de forma visible cuándo una publicación corresponde a un anuncio pagado.

La diputada explicó que la iniciativa no pretende restringir la libertad de expresión, sino garantizar que quienes promocionen productos o servicios informen de manera clara cuando existe una relación comercial.

Aquí qué es lo que nosotros buscamos. Proteger ese derecho que tiene el consumidor a ser informado y a poder informarse. Aquí no se está coartando ningún derecho a expresión, ninguna libertad. Al contrario, se está reforzando porque es brindar más información. Es algo tan sencillo como: Si te pagaron por promocionar algo, dilo”.

La propuesta establece que los creadores de contenido deberán utilizar las herramientas que ya ofrecen las plataformas digitales para advertir que una publicación corresponde a publicidad.

En la ley tenemos especificado que se debe colocar un hashtag, que es el signo de numeral, y colocar 'publicidad' o 'esto es un anuncio pagado'. Hay distintas aplicaciones, X, YouTube, Instagram, que tienen herramientas que te permiten crear enlaces o que ya dicen 'colaboración' o 'anuncio creado', para que el consumidor pueda identificar que se le está vendiendo algo, que no es un consejo que está brindando el creador, sino que le pagaron por ofertar algo, por venderte”.

Chandler señaló que la obligación también aplicaría cuando la compensación no sea económica.

"No necesariamente va a ser el cheque o el pago en efectivo. Puede ser los famosos canjes, los viajes, invitaciones a fiestas, que te den el producto, pero a ti te pagaron por promocionar, por vender este producto o este servicio”.

Ante las críticas que ya ha generado la iniciativa entre algunos creadores de contenido, la diputada aseguró que el proyecto ha sido malinterpretado.

Me llama la atención porque, sin duda, los primeros que saltaron no habían leído el proyecto de ley y eso es lo que nosotros queremos, que haya información, no tanto esa pereza de no vamos a investigar. Aquí no estamos buscando censurar a nadie. Nuevamente, ¿qué es lo que se quiere? Brindarle herramientas al usuario, que son las personas que se pueden ver afectadas por esta publicidad encubierta”.

La diputada indicó que la propuesta toma como referencia regulaciones aplicadas en otros países y recordó que una parte importante de quienes consumen contenido en redes sociales son menores de edad.

Tenemos una referencia en la región y es la que se implementa en Estados Unidos. (...) Uno de cada tres usuarios son menores de edad y ellos van a creer, no van a discernir. Entonces es importante también alertarlos un poco sobre cuándo te están vendiendo algo o cuándo puede ser simplemente un consejo”.

Chandler afirmó que ha recibido comentarios favorables sobre la propuesta y destacó que algunos creadores de contenido ya identifican voluntariamente cuándo una publicación corresponde a una pauta comercial.