Diputado Vásquez: 'Hay que eliminar del Estado la corrupción y el clientelismo'

Ciudad de Panamá, Panamá/Desmantelar, eliminar e ir quitando el Estado “Corrupto, clientelista y que solo rinde cuentas a los poderosos del dinero y la política”, ha sido la visión que, según el diputado independiente Juan Diego Vásquez, ha tenido como norte la coalición “Vamos” conformada desde hace ya un año por aspirantes a distintos puestos de elección popular, por la vía independiente.

Vásquez, quien tiene la firme convicción de que, de aquí a julio, la membresía de este movimiento incrementará a más de 200,000 personas (actuales suscritos), indicó que existen dos realidades cuando se habla de democracia y son las distintas opiniones de las personas que deben ser respetadas.

Esto lo lleva a la conclusión de que las cosas malas de la política, “el robó, pero hizo, el qué hay pa’mi”, el clientelismo, corrupción, y la narcopolítica” existen y el que diga que no, miente o no conoce la realidad.

Vásquez indicó que, como coalición han visitado distintas partes del país, llevando como mensaje que se está cansado de lo mismo y la gente ha demostrado que quiere algo diferente.

El diputado promete “sorpresas” en las próximas elecciones, por el apoyo que tendrán de las personas. Actualmente “Vamos”, tiene más de 120 precandidatos a diversos puestos de elección popular en varias partes del país.

Recalcó que, para ellos, no es prioridad ni el enfoque, apoyar candidaturas presidenciales, sin embargo, “nunca han negado que puedan estar interesados o analizar el apoyo a candidaturas presidenciales”.

En lugar de reelegirse ha optado por que el trabajo que siente que ha logrado en la Asamblea se multiplique llevando no uno, sino varios precandidatos independientes y la idea de que la buena política sí existe y que a los cargos de elección se puede llegar a trabajar y “no ha robar”.

“A mí nadie en la calle me puede decir, es que él robó, no fue a la asamblea, falta, el tumba y no apoya”, agregó.