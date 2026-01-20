Diputado Camacho cuestiona denuncia de presunto soborno: 'Hay gente que se ahorca con su propia soga'

Según lo expuesto, algunas personas "habrían ofrecido hasta $100 mil" con el objetivo de beneficiar a la empresa "Revisalud" y obtener respaldo político, una acusación que fue calificada como grave, al involucrar posibles actos de corrupción tanto en el ámbito público como privado.

San Miguelito, Panamá/Reacciones encontradas se generaron este martes luego de que, durante una sesión del Concejo Municipal de San Miguelito, el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, realizara una denuncia pública por un presunto intento de soborno.

Según lo expuesto, algunas personas "habrían ofrecido hasta $100 mil" con el objetivo de beneficiar a la empresa "Revisalud" y obtener respaldo político, una acusación que fue calificada como grave, al involucrar posibles actos de corrupción tanto en el ámbito público como privado.

"Él corrija eso con la presentación de una denuncia porque, fíjate, cuando él dijo que le ofrecieron coimas, él tenía la obligación inmediatamente de conocer ese ofrecimiento inmoral, ilícito, de acudir ante las autoridades correspondientes y denunciar a quienes hicieron el supuesto ofrecimiento. Hay gente que se ahorca con su propia soga. Él ahora está en la obligación de salir a justificar por qué no presentó la denuncia respectiva antes que alguien lo denuncie a él por complicidad en la comisión de un delito", manifestó el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Por su parte, el diputado Luis Duke manifestó que "la corrupción no solamente se da en lo público, también se da en lo privado. Es decir, de empresas que quieren conseguir contratar con el Estado para beneficiarse de alguna u otra forma. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en el distrito de San Miguelito: una puja y repuja".

De acuerdo con el relato ofrecido por Valverde, el ofrecimiento inicial se habría realizado en su propia oficina de la Junta Comunal, donde supuestamente se le propuso que $80,000 serían para él y $20,000 para terceros. Al no aceptar, el contacto habría cesado temporalmente.

“Recibí un día la visita de lobistas que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud”, afirmó ante el pleno. Sin embargo, el representante afirmó que tiempo después volvió a recibir mensajes, en los que presuntamente se le indicó que otros funcionarios sí habrían aceptado el dinero, en aparente referencia a otros representantes del distrito de San Miguelito.

Para horas de la tarde, la Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación de oficio tras los señalamientos realizados por el representante Valverde. De acuerdo con la institución, la actuación se enmarca en el cumplimiento de su mandato constitucional y legal, por lo que se activaron los mecanismos correspondientes para recabar información, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas.

Con información de Meredith Serracín