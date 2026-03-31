Diputados proponen nuevos descuentos para jubilados, mientras expertos piden revisar el modelo

Se trata de la unificación de los proyectos de ley 225, 226 y 227 en una sola propuesta —el proyecto 226— que modifica la ley vigente de 1987 sobre descuentos a este sector de la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión en primer debate de un paquete de iniciativas que busca ampliar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad inició el lunes 30 de marzo en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional.

Se trata de la unificación de los proyectos de ley 225, 226 y 227 en una sola propuesta —el proyecto de ley 226— que modifica la ley vigente de 1987 sobre descuentos a este sector de la población. La iniciativa plantea extender los beneficios a nuevos rubros como ropa, calzado, artículos de higiene personal, pañales para adultos, equipos médicos y servicios educativos.

Durante el debate, Guillermo Cortés, representante de organizaciones de jubilados, explicó que la propuesta es resultado de más de dos años de trabajo conjunto con diputados, entre ellos Javier Sucre, con el objetivo de actualizar un sistema de descuentos que consideran desfasado frente al costo de vida actual.

Sin embargo, la discusión fue suspendida y reprogramada para el próximo lunes 6 de abril ante la ausencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya participación es clave para evaluar el impacto fiscal de las medidas.

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Uno de los puntos más controversiales del debate giró en torno al comportamiento de los precios de los medicamentos. Cortés indicó que, durante la sesión, se planteó que algunos descuentos aplicados a jubilados podrían estar siendo trasladados indirectamente a otros consumidores.

Según lo expuesto por el representante de los jubilados, mientras farmacias aseguran que deducen estos beneficios de su declaración de renta, representantes del sector distribuidor indicaron que ajustan los precios para compensar los descuentos otorgados, lo que podría incidir en el alto costo de los medicamentos en el país.

Ante ello, diputados de la comisión plantearon la necesidad de reforzar la fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) y otras entidades competentes. El proyecto también contempla aumentar algunos beneficios existentes, como el descuento en restaurantes, que pasaría del 25% al 30%. Además, incluye productos y equipos de uso frecuente en adultos mayores, como muletas, andaderas, sillas de ruedas y camas ortopédicas.

No obstante, durante el intercambio de opiniones surgieron posturas que cuestionan si la ampliación de descuentos es la solución de fondo. Algunos participantes señalaron que el problema estructural radica en el bajo monto de las pensiones.

De acuerdo con cifras expuestas en la discusión, cerca de 200 mil jubilados en Panamá reciben ingresos mensuales inferiores a los 400 dólares, lo que limita significativamente su capacidad para cubrir necesidades básicas.