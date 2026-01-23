Fiscalía inspecciona proyecto inmobiliario por denuncias de detonaciones; empresa alega contar con los permisos

Los vecinos aseguran que estas explosiones han provocado daños estructurales en viviendas , afectaciones a la salud y un clima permanente de temor , por lo que exigen el cese inmediato de las voladuras que se realizan en el área.

Panamá/La mañana de este viernes 23 de enero, el Ministerio Público acudió al proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad capital, para dirigir una diligencia como parte de la investigación iniciada por posible comisión de delito ambiental, ante las denuncias públicas por afectaciones en residencias aledañas que se presume se deben a una serie de explosiones en terreno.

Los vecinos aseguran que estas explosiones han provocado daños estructurales en viviendas y afectaciones a la salud, por lo que han exigido el cese inmediato de las voladuras que se realizan sobre un terreno elevado en el área.

La Procuraduría General de la Nación anunció, el pasado lunes 19 de enero, la apertura de una investigación de oficio a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, tras una denuncia presentada por residentes y divulgada por un medio de comunicación social.

Aunque los moradores reconocen la apertura del proceso como un primer avance, insisten en que la medida resulta insuficiente si las detonaciones continúan mientras se desarrollan las investigaciones legales.

En este contexto, Rolando Villarreal, ingeniero residente de la constructora responsable del proyecto, explicó que la obra inició en marzo de 2023 y que el contrato contempla movimiento de tierra e infraestructura.

Detalló que, para ejecutar las voladuras, la empresa debe solicitar un permiso ante la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), del Ministerio de Seguridad, el cual se renueva mensualmente. Para mantenerlo vigente, dijo, es necesario cumplir con un procedimiento técnico, que incluye un diseño de voladura acorde al proyecto, considerando el entorno y la cercanía de las comunidades vecinas, con el objetivo de minimizar las afectaciones.

“Dependemos mucho de los registros previos para que nos puedan otorgar el permiso de voladura”, señaló Villarreal.

Cabe destacar que la entidad responsable de garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, pirotecnia y materiales afines, así como de la supervisión de las agencias de seguridad privada, es la instancia ante la cual se gestionan estos permisos.

Mientras avanzan las investigaciones, los residentes mantienen su llamado a las autoridades para que se priorice la seguridad, la salud y la tranquilidad de las comunidades afectadas.

Con información de Yami Rivas.