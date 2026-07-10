Director de la ATTT: 'No hay vuelta atrás en la modernización del servicio de taxis'

Entre los criterios que evalúa la ATTT figuran la antigüedad del automóvil, las infracciones registradas y los años de experiencia prestando el servicio.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) respaldó el desarrollo de una plataforma digital impulsada por taxistas para modernizar el transporte selectivo en Panamá, al tiempo que aclaró que no se trata de un taxímetro, sino de una aplicación que calculará el costo del viaje con base en la tarifa oficial vigente.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que la iniciativa busca incorporar tecnología al servicio de taxis mediante un sistema de oferta y demanda, similar al de otras plataformas de transporte.

"Es el paso hacia la modernización del transporte selectivo", afirmó.

Brea indicó que el uso de la plataforma no será obligatorio para los conductores. Los taxistas que deseen incorporarse deberán cumplir con una serie de requisitos relacionados con el estado del vehículo y su historial como conductores.

Entre los criterios que evalúa la ATTT figuran la antigüedad del automóvil, las infracciones registradas y los años de experiencia prestando el servicio.

Los conductores que no deseen utilizar la aplicación podrán continuar operando bajo el sistema tradicional.

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Mayor seguridad y pagos electrónicos

La plataforma permitirá que el usuario solicite un taxi desde su celular y que el conductor más cercano acepte el viaje mediante geolocalización.

Además, ofrecerá información sobre el conductor, el vehículo, la prestataria a la que pertenece y contará con trazabilidad del recorrido.

Otro de los cambios será la incorporación de pagos con tarjetas de crédito y débito, reduciendo el uso de efectivo y, con ello, el riesgo de robos tanto para pasajeros como para conductores.

El director de la ATTT aclaró que la aplicación no modificará las tarifas actuales, sino que trasladará el esquema vigente a un algoritmo digital.

"La tarifa que se colocaría en la plataforma es la tarifa actualmente establecida, traducida a un algoritmo. No es un taxímetro", enfatizó.

Brea recordó que la última revisión tarifaria se realizó en 2011, aunque consideró poco probable un ajuste en este momento debido al subsidio al combustible que reciben los transportistas.

Menos de 30 mil taxis operan activamente

Aunque en Panamá existen aproximadamente 47 mil certificados de operación para taxis, la ATTT estima que menos de 30 mil vehículos prestan el servicio de manera activa.

Según Brea, muchos propietarios mantienen vigente su certificado de operación, aunque han dejado de trabajar como taxis o migraron hacia otras plataformas de transporte.

El funcionario adelantó que durante agosto la institución iniciará un proceso de entrega de nuevas placas para facilitar la identificación de los vehículos de transporte selectivo.

Alco apunta a un lanzamiento en agosto

Por su parte, los desarrolladores de Alco, la aplicación impulsada por el sector de taxis, informaron que trabajan en la actualización del sistema para incorporar nuevas funciones de seguridad, métodos de pago y verificación de conductores.

La plataforma mostrará al usuario el costo estimado del viaje antes de iniciar la carrera y utilizará un código de verificación para confirmar el abordaje del pasajero.

David González, gerente de operaciones de Alco, indicó que la meta es presentar formalmente la aplicación a finales de agosto y ponerla a disposición de todos los conductores que cuenten con certificado de operación.

Como requisitos iniciales, los conductores deberán contar con vehículos de hasta siete años de antigüedad, licencia tipo E1 y cumplir estándares de presentación y calidad del servicio.

La ATTT considera que este tipo de iniciativas contribuirán a modernizar el transporte selectivo y mejorar la competitividad del servicio de taxis frente a las plataformas digitales ya existentes