Director de los bomberos explica los motivos de su renuncia y compra de nuevos uniformes

Ciudad de Panamá/Durante el tradicional acto del 5 de mayo, el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Abdiel Solís, brindó mayores detalles sobre la compra de nuevos uniformes para el personal, así como los motivos personales de su renuncia.

De acuerdo con el director Solís, en estos momentos se mantiene un proceso de compra de nuevos uniformes debido a que cada cierto tiempo estos deben ser renovados.

“El equipo de Bomberos es algo especial. Primero, este sufre un desgaste diario debido a que este se mantiene todos los días en las calles combatiendo los distintos incendios que se presentan. Por tal motivo, estos se deben estar renovando constantemente. Lo mismo sucede con la flota vehicular. Los nuevos equipos vendrán para reforzar estas deficiencias”, explicó.

Solís agregó que el costo de estos nuevos equipos dependerá del presupuesto aprobado y que se está trabajando con el monto que actualmente maneja la institución en este 2023.

Se mantiene a la espera de la aprobación del presupuesto de 2024.

Con respecto a los motivos que lo llevó a presentar su denuncia, Solís desmintió que en la institución exista algún tipo de diferencia.

“Ustedes me ven aquí con mis bomberos. Me ven aquí con la subdirectora de la institución. Hay momentos en la vida en que tú tomas decisiones. Te encuentras bien de salud, quieres estar con la familia. Mi renuncia no tiene que ver nada en contra de nadie y tampoco que exista disgustos en la institución o problemas con el actual Gobierno”, aclaró Solís.

Polvorín del 5 de mayo

En la madrugada del 5 de mayo de 1914, un devastador incendio y explosión destruyó completamente un edificio de mampostería llamado El Polvorín, que era utilizado como depósito de material explosivo y municiones pertenecientes a la Policía Nacional y algunas empresas particulares.

A la 2:55 a.m. del 5 de mayo de 1914, se activó la primera alarma en la cajilla 54 ubicada en San Miguel, la cual avisó al Cuartel de Bomberos de Calidonia. El edificio estaba ubicado en la Avenida Nacional cercano al Hospital Santa Fe, que en ese entonces era, "las afueras de la ciudad".

A las 3:10 a.m. se dio la segunda alarma, cuando los Bomberos llegaron al lugar ya el incendio consumía prácticamente todo el edificio, y el techo ya estaba en llamas, conectaron las mangueras para iniciar la extinción del fuego cuando una gigantesca explosión cobró la vida de seis bomberos y provocó que otros 10 resultaran heridos.

Los bomberos fallecidos fueron Alonso Teleche, Juan Bautista Beltrán, Félix Antonio Alvares, Luis de Bazac, Luis Buitrago y Faustino Rueda.

Los bomberos evitaron que el fuego se propagara al resto de la ciudad de Panamá. El gran peligro estaba en que la mayoría de los edificios, en esos tiempos, eran de madera, lo que representaba una amenaza para la vida y bienes de los residentes de esta.

Con información de Meredith Serracin