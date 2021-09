La tarde de este miércoles 29 de septiembre, inició la discusión de los dos primeros bloques del paquete de reformas electorales en la Comisión de Gobierno y Asuntos Gubernamentales, luego de que culminara la mesa técnica en la que magistrados del Tribunal Electoral y diputados analizaron las modificaciones que causaron malestar en varios sectores de la sociedad.

Dichas modificaciones fueron eliminadas en su totalidad tanto en los bloques uno y dos del proyecto.

Luego de ello se realizó la presentación de las propuestas de modificaciones consensuadas en la mesa técnica y seguido de esto se aprobó el primer bloque de modificaciones.

En la mesa técnica se acordó eliminar la palabra ‘gratuita’ de la campaña electoral, además de aumentar el tiempo con el que contarán los candidatos por libre postulación para la recolección de firmas, pero no se logró cambiar lo referente al tope de financiamiento público, ni el fuero electoral penal.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, resaltó los temas en los que no se logró acuerdos, tales como el de aumento de un 15% el financiamiento público afavor de los candidatos de libre postulación, con el fin de que efectúen su campaña política.

De acuerdo con Vásquez el porcentaje quedaría como lo contempla actualmente el Código Electoral: 3.5.%, lo que calificó como injusto.

“A los candidatos por libre postulación nos quieren hacer competir con el 3.5% del financiamiento mientras que los partidos se quedan el 96.5% Los impuestos de todos son invertidos en partidos que no representan a la mayoría. Si las condiciones no son iguales no hay democracia”, aseveró.

En su intervención, el magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz dijo esperar que una vez elevado el debate al pleno de la Asamblea, el resto de los diputados respeten los acuerdos a los que se llegaron en la mesa técnica en el primer y segundo bloque. y los que se logren en un tercer bloque.

Araúz respaldó lo cuestionado por Vásquez y dijo estar totalmente de acuerdo con sus planteamientos.

Detalló que el Tribunal Electoral no está de acuerdo con la regulación de la participación política de la mujer y la posición de la entidad que representa es que se mantenga lo propuesto en el proyecto de ley N° 544,

A su vez, solicitó revisar el punto sobre la distribución porcentual del financiamiento público pre-electoral y post-electoral.

En esta ocasión, los magistrados del Tribunal Electoral retornan a la Comisión de Gobierno para participar de la discusión y han declarado sesión permanente debido a la falta de tiempo, ya que aún queda el tercer bloque por discutir.

Inmediatamente se inició el debate, hubo discrepancias entre los diputados por los artículos que se mantuvieron y no pudieron ser cambiados en la mesa técnica.