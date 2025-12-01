Disminución de Revisalud en la recolección de basura provoca crisis sanitaria en San Miguelito

Ante la crisis, el Municipio activó el operativo Misión Limpieza, que incluye el despliegue de más personal, camiones, volquetes y retroexcavadoras para mitigar la acumulación de basura.

La acumulación masiva de desechos en distintos sectores del distrito de San Miguelito mantiene en alerta a las autoridades locales, luego de que la empresa recolectora redujera de forma significativa su operatividad en las últimas semanas, en plena temporada de mayor generación de residuos.

La alcaldesa Irma Hernández confirmó que, desde el pasado 22 de noviembre, la empresa responsable de la recolección disminuyó su cobertura de un 75% a menos del 40%, situación que ha provocado el colapso del sistema en varias comunidades.

No es excusa para no responder. Lo que estamos viendo hoy es el impacto directo de esa reducción”, afirmó durante un recorrido por las zonas afectadas de Samarias.

Ante la crisis, el Municipio activó el operativo Misión Limpieza, que incluye el despliegue de más personal, camiones, volquetes y retroexcavadoras para mitigar la acumulación de basura. No obstante, la alcaldesa advirtió que estas acciones son temporales mientras se concreta la salida de la empresa actual y la contratación de una nueva concesionaria.

Empresa bajo cuestionamientos

Hernández señaló que la empresa Revisalud mantiene un contrato vigente y, pese a ello, ha reducido su capacidad operativa. “Esto es inhumano e inaceptable para nuestros residentes. Ellos siguen teniendo la responsabilidad de cumplir”, enfatizó samario.

Actualmente, el municipio adelanta un proceso de licitación para una nueva empresa de recolección, cuyo pliego de cargos, aseguró, contará con más de 40 indicadores técnicos, un régimen sancionatorio estricto, supervisión tecnológica en tiempo real y un componente de sostenibilidad con centros de transferencia comunitarios y reciclaje.

“El nuevo pliego es técnico y no político. La empresa que incumpla podrá ser sancionada o se le podrá rescindir el contrato, algo que no podíamos hacer antes”, explicó.

Riesgos a la salud pública

La situación ha encendido las alarmas entre los residentes y autoridades de salud debido a la proximidad de alcantarillados, quebradas obstruidas y focos de quema de basura, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como dengue y afecciones respiratorias.

Durante el operativo se observaron sistemas de drenaje completamente tapados por desechos, lo que eleva el peligro de inundaciones, especialmente porque la temporada lluviosa aún no ha concluido.

Llamado a la ciudadanía

La alcaldesa también hizo un llamado a los moradores para respetar los horarios de recolección, sacar la basura debidamente cerrada y evitar arrojar desechos en puntos improvisados. “San Miguelito no es basurero de ninguna otra comunidad. Vamos a seguir aplicando sanciones”, advirtió.

Sobre la recolección de voluminosos, informó que los horarios pueden variar debido a la crisis actual, pero que toda la información es divulgada a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía.

Finalmente, residentes denunciaron que parte de la basura proviene de otros sectores, trasladada incluso por personas a quienes se les paga para depositarla en comunidades ajenas, profundizando el problema ambiental.