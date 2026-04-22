Disparos en Doleguita activan desalojo preventivo en escuela; hay dos detenidos

Unidades policiales permanecieron en el área realizando verificación del lugar, recolección de evidencia y control del perímetro.

Doleguita, Chiriquí/ Un incidente con intercambio de disparos registrado este miércoles en el sector de Doleguita, distrito de David, provocó el desalojo preventivo de la Escuela de Doleguita y la retención de dos personas por parte de la Policía Nacional.

El hecho se originó en los estacionamientos del Banco Nacional de Doleguita, donde se registró un forcejeo entre tres sujetos, según informó el subcomisionado Roberto Monterrey, jefe de la Zona Policial de Chiriquí.

De acuerdo con Monterrey, uno de los involucrados salió en precipitada huida. Un transeúnte, quien presumió que se trataba de un robo en proceso, le dio persecución. Esta persona, que porta un arma de fuego con reglamento, efectuó dos detonaciones durante el seguimiento.

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"Hay un forcejeo entre tres sujetos; uno de ellos sale en precipitada huida. Un transeúnte asume que es un robo en proceso, le da persecución y efectúa dos detonaciones", explicó Monterrey.

Unidades de los Linces llegaron al lugar, tomaron control de la situación y procedieron a la retención de ambos hombres. El arma fue incautada y los retenidos quedaron a orden de la autoridad competente. Hasta el cierre de esta nota, dos personas permanecen bajo investigación.

La directora del plantel confirmó que, al escuchar las detonaciones, se activaron los protocolos de seguridad: estudiantes se tiraron al piso en las aulas y se resguardaron lejos de portones. Como medida de prevención, se ejecutó el desalojo temporal de la jornada matutina.

"Se siguieron los protocolos de seguridad por parte de la escuela. Se procedió a sacar a los menores de los portones y se les indicó que se tiraran al piso en el salón mientras se verificaba la situación", señalaron fuentes educativas.

Unidades policiales permanecieron en el área realizando verificación del lugar, recolección de evidencia y control del perímetro. Monterrey hizo un llamado a la calma y recordó que el caso queda a disposición de la autoridad competente.

El Ministerio Público determinará si los hechos constituyen tentativa de robo, riña o legítima defensa. Mientras tanto, la Escuela de Doleguita evalúa reanudar actividades con normalidad, sujeto a la valoración de seguridad de las autoridades.