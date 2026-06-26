Doble terremoto en Venezuela pone la lupa sobre las estructuras en Panamá; expertos piden revisar edificios antiguos

Panamá cuenta desde 1984 con el Reglamento Estructural Panameño, normativa que incorporó de forma obligatoria los criterios de diseño antisísmico para las nuevas construcciones; sin embargo, el país no está exento de una situación similar a Venezuela.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los devastadores terremotos registrados en Venezuela no solo dejan una estela de destrucción y pérdidas humanas, sino que también representan una llamada de atención para Panamá y el resto de América Latina sobre la necesidad de evaluar el estado de sus edificaciones y fortalecer las normas de construcción.

Así lo advirtió Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), durante una entrevista en Noticias AM, donde aseguró que el país no está exento de sufrir eventos sísmicos de gran magnitud y que es indispensable revisar especialmente las estructuras más antiguas.

"Panamá no está exenta de fenómenos sísmicos de esta naturaleza", afirmó el especialista, al explicar que el territorio nacional se ubica sobre el denominado bloque de Panamá, rodeado por varias placas tectónicas activas que generan movimientos sísmicos de manera constante.

Vargas recordó que el país cuenta desde 1984 con el Reglamento Estructural Panameño, normativa que incorporó de forma obligatoria los criterios de diseño antisísmico para las nuevas construcciones. Además, destacó que la versión vigente, actualizada en 2021, incorpora avances tecnológicos y lecciones aprendidas de terremotos ocurridos alrededor del mundo.

Sin embargo, el ingeniero señaló que la principal preocupación recae sobre las edificaciones construidas antes de 1984, ya que fueron diseñadas sin las exigencias sísmicas actuales y bajo estándares de control de calidad distintos a los vigentes.

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"Debemos, de manera responsable, revisar las estructuras, sobre todo las más antiguas, las que fueron diseñadas hace más de 40 años, que no contaban con las previsiones sísmicas ni con el control de calidad que existe hoy en día", enfatizó.

El académico explicó que un mantenimiento adecuado es determinante para prolongar la vida útil de las edificaciones y mejorar su comportamiento frente a un sismo. Añadió que las inspecciones periódicas permiten detectar problemas como corrosión, fisuras o deformaciones, y aplicar a tiempo trabajos de rehabilitación o reforzamiento estructural.

"Las estructuras están sometidas a agentes de corrosión y deterioro. Un adecuado mantenimiento prolonga su vida útil y mejora su comportamiento. Las inspecciones son importantes para detectar a tiempo daños y reforzar las edificaciones antes de un eventual evento sísmico", sostuvo.

Al analizar la tragedia en Venezuela, Vargas explicó que gran parte de los edificios afectados tenían entre 40 y 50 años de antigüedad y fueron construidos cuando aún no existían normas antisísmicas modernas, lo que contribuyó a que muchos colapsaran o sufrieran daños severos.

El experto también destacó que cada terremoto deja enseñanzas que permiten perfeccionar los códigos de construcción. En ese sentido, consideró que lo ocurrido en Venezuela será objeto de estudios a nivel mundial y que sus conclusiones deberán servir para seguir fortaleciendo la resiliencia de las ciudades y la capacidad de respuesta de los países frente a futuros desastres naturales.

Finalmente, reiteró que la prioridad para Panamá debe ser continuar actualizando sus reglamentos de construcción, mantener una cultura de inspección de las edificaciones existentes y garantizar que las nuevas obras cumplan estrictamente con las normas estructurales vigentes.

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