Terremotos en Venezuela: Director de Geociencias explica lo ocurrido; pide avance de sistema de alerta temprana en Panamá

Director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá detalla características del fenómeno registrado y la necesidad de avanzar hacia un sistema de alerta temprana.

Ciudad de Panamá/Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó las características del doble terremoto registrado en Venezuela y el estado de preparación del país ante eventos de esta naturaleza.

Luque detalló que se trató de dos eventos sísmicos separados por 39 segundos. El primero tuvo magnitud de 7.2 y una profundidad aproximada de 20 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó magnitud de 7.5 con una profundidad de 10 kilómetros. La separación horizontal entre ambos fue de apenas 5 kilómetros.

Luque indicó que estos eventos se produjeron en un límite de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, donde se acumularon esfuerzos tectónicos de compresión durante mucho tiempo.

El cinturón de fuego

El director del Instituto de Geociencias confirmó que Panamá se encuentra dentro del cinturón del Circumpacífico, conocido como Cinturón de Fuego, área de mayor sismicidad a nivel mundial donde se registra vulcanismo activo.

Explicó que este cinturón corresponde al área de contacto de grandes placas tectónicas donde se produce el fenómeno de subducción, en el cual una placa de mayor densidad se hunde por debajo de otra, generando sismicidad y actividad volcánica.

Sobre la actividad sísmica en el país, Luque informó que la Universidad de Panamá maneja la red sísmica nacional con alrededor de 65 estaciones sísmicas que monitorean en tiempo real. Se registran sismos imperceptibles de magnitud 1 a 3 casi todos los días, y entre magnitudes 3 y 4 se reportan de 40 a 50 eventos mensuales.

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Sistema de alerta temprana

Consultado sobre la tecnología de alerta temprana que permitió a personas en Venezuela recibir notificaciones antes del sismo, Luque confirmó que esta tecnología existe y se utiliza en países como México, Chile y Japón.

Explicó que requiere una densidad de estaciones sísmicas en el territorio y que funciona cuando el evento ocurre a cierta distancia, permitiendo que las señales viajen por internet a la velocidad de la luz, llegando antes que las ondas sísmicas.

El Director de Geociencias señaló que Panamá ya cuenta con un sistema de detección sísmica en tiempo real, pero necesita avanzar hacia un sistema de alerta temprana que permita activar protocolos automatizados, bloquear sistemas de transporte y activar alarmas para que la población pueda evacuar o ponerse bajo resguardo.

Luque enfatizó que se requiere reglamentación estatal y presupuesto para implementar este sistema, además de mantener y fortalecer la red sísmica actual. Destacó la importancia de que la población esté informada, preparada y educada sobre cómo actuar ante este tipo de alertas.