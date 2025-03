Docente en Los Santos encadena escuela, tiene tres años sin cobrar

Los Santos/Un educador de la escuela primaria de Agua Buena, en la provincia de Los Santos, cerró las puertas del plantel educativo con una cadena durante el segundo día de clases, apoyado por padres de familia y compañeros de trabajo, tras esperar durante tres años el pago de su salario.

Esta situación provocó la intervención del director regional de educación de Los Santos, quien aseguró que se trata de un trámite que está manejando la Contraloría General de la Nación y que debería resolverse en los próximos días.

"He hecho innumerables gestiones para no llegar a esta situación de encadenar la escuela. Porque hay alrededor de tres años que no me pagan y ya pues se llegó al límite de esta situación. Queremos, pues, una respuesta del Ministerio de Educación (Meduca) donde diga si yo soy funcionario del Meduca o ya no. Que me digan algo, porque necesito es que me atiendan”, expresó el maestro afectado.

Los padres de familia manifestaron su apoyo: "Estamos aquí respaldando al maestro. Durante tres años lo hemos visto luchando, subiendo y bajando escaleras sin recibir respuestas concretas".

Sin embargo, según las autoridades, el problema no depende directamente del Meduca, sino de una certificación específica que debe emitir el Consejo Municipal donde el maestro era suplente. Aunque el Consejo ha generado una certificación, no es la que la Contraloría requiere para incluirlo en la planilla de Meduca.

A pesar de esta difícil situación, los padres de familia reconocen y agradecen la dedicación del educador, quien ha continuado brindando su labor con amor a los estudiantes de esta escuela primaria durante todo este tiempo.

Con información de Eduardo Javier Vega