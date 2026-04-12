Documental Panamá: Premiación a tres producciones que destacan la esencia de los barrios

Los ganadores "El Arrabal", "Que Suenen los Timbales" y "San Antonio" fueron seleccionados entre 34 propuestas para resaltar el talento cinematográfico panameño y las historias que caracterizan a las comunidades del país.

Ciudad de Panamá/ Bajo el lema "Los barrios como esencia viva del país", se llevó a cabo la séptima premiación del concurso Documental Panamá. Esta es una iniciativa de TVN Media que se ha consolidado como una plataforma para resaltar el talento nacional en la industria del cine. Además, busca dar visibilidad a nuevas historias que retratan la identidad de las comunidades panameñas.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la décima cuarta versión del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), aprovechando el escenario internacional para proyectar las producciones ganadoras.

Los tres documentales seleccionados como ganadores fueron elegidos entre 10 proyectos preseleccionados en marzo, los cuales fueron evaluados por un jurado de gran trayectoria.

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Las obras premiadas son: "El Arrabal", del director Luis Lorenzo Trujillo y las productoras María Neyla Santamaría y Gloria Herrera; "Que Suenen los Timbales", del director Jaime Abraham Jurado y el productor Harry Paul Oglivie, una producción específicamente de la provincia de Colón; y "San Antonio", de la directora Xochil Vergara y el productor Omar Calvo. Estos documentales, que posteriormente serán presentados en salas de cine, abordan narrativas que caracterizan a los barrios del país y reflejan la diversidad cultural panameña.

Marta Sánchez, directora de la Fundación Alberto Motta, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida: "Super contentos porque hemos recibido 34 propuestas y hoy estaremos premiando tres de ellas, que son las que van a iniciar su etapa de desarrollo para, de alguna manera, resaltar la identidad panameña bajo la temática de barrios".

Por su parte, María Guadalupe Guillén, directora de Asuntos Corporativos de TVN Media, destacó que la iniciativa está "muy alineada con nuestro pilar de apoyo a los temas de cultura".

Guillén añadió que esta alianza permite que, a través de las plataformas de TVN, se conozca el trabajo que realiza el IFF y que "nos sentimos todos los panameños muy orgullosos al ver el desarrollo de la industria cinematográfica en Panamá".

La ejecutiva de TVN Media resaltó que el proyecto Documental Panamá es "especialísimo" para la empresa, ya que en conjunto con la Fundación Alberto Motta y en alianza con el Festival Internacional de Cine de Panamá, permite descubrir talentos nacionales que, a través de la producción de estos documentales, dejan evidencia de retratos de la panameñidad que sirven no solo para la generación actual, sino para las futuras.

El proceso de selección, que inició con la recepción de 34 propuestas, culminó con la premiación en medio de la celebración del festival cinematográfico más importante del país. Los documentales ganadores ahora iniciarán su etapa de desarrollo para su posterior exhibición, no solo a nivel nacional, sino con proyección internacional gracias al marco del IFF Panamá.

Con esta iniciativa, TVN Media, la Fundación Alberto Motta y el Festival Internacional de Cine de Panamá reafirman su compromiso con el fortalecimiento del cine documental panameño y con la visibilización de las historias que construyen la identidad cultural del país, demostrando que los barrios son, efectivamente, esencia viva de la nación.