Festival Internacional de Cine de Panamá abre su edición 14 con más de 40 producciones

La gala inaugural tuvo como protagonista el documental peruano “Runa Simi”, dirigido por Augusto Segarra, quien asistió como uno de los invitados especiales del festival.

La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá arrancó este fin de semana con una nutrida agenda cinematográfica y la presencia de invitados internacionales, en una noche inaugural celebrada en el Teatro Nacional.

En el evento de apertura, que contó con alfombra azul y gran asistencia de público, se dio inicio a una programación que incluye más de 40 producciones entre documentales y películas provenientes de América Latina, Centroamérica, así como de Europa, África y Asia.

La gala inaugural tuvo como protagonista el documental peruano “Runa Simi”, dirigido por Augusto Segarra, quien asistió como uno de los invitados especiales del festival. La producción aborda la historia de un padre y su hijo en su intento por traducir la película “El Rey León” al idioma quechua.

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La coordinadora de invitados del IFF Panamá, Marjorie Díaz, destacó la relevancia del evento y el alcance de la programación: “Con nuestra alfombra azul vamos a empezar y vamos a tener la proyección de nuestra película de apertura que es ‘Runa Simi’, un documental peruano que habla sobre un padre y un hijo que están tratando de hacer la traducción de la película ‘El Rey León’ al lenguaje quechua. Va a venir Augusto Segarra y los protagonistas de la película”.

Las proyecciones se desarrollarán en distintas sedes culturales de la ciudad, entre ellas el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal de Panamá, con funciones tanto en horarios matutinos como vespertinos.

El festival también contempla presentaciones especiales durante el fin de semana. El sábado habrá funciones en el Ateneo de la Ciudad del Saber, mientras que se ofrecerán proyecciones gratuitas para el público en el Complejo Torrijos Carter, en San Miguelito, y el domingo en el Biomuseo.

Por su parte, el cineasta panameño Abner Benaim adelantó detalles sobre el estreno de su documental “Paraíso Tropical”, programado para el sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Nacional.

“Este es un documental que trata sobre el caso de Alas Chiricanas y los efectos que tuvo ese ataque sobre los familiares de las víctimas. Es una obra que aborda el trauma, la sanación y temas relevantes que hoy en día deben ser tratados”, explicó.

El Festival Internacional de Cine de Panamá se consolida así como una de las principales plataformas culturales de la región, promoviendo el intercambio artístico y acercando al público a diversas historias y realidades del mundo a través del cine.

Con información de Yenny Caballero