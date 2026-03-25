El Festival de Cine de Panamá llega a su edición 14 con más películas nacionales y actividades gratuitas

Este año, el evento incorpora por primera vez actividades gratuitas en el distrito de San Miguelito , donde se proyectarán películas abiertas a todo público.

Ciudad de Panamá/Con una agenda cargada de películas, estrenos y actividades, el Festival Internacional de Cine de Panamá llega a su decimocuarta edición con una apuesta por ampliar su alcance y fortalecer la presencia del cine nacional.

Este año, el evento incorpora por primera vez actividades gratuitas en el distrito de San Miguelito, donde se proyectarán películas abiertas a todo público, en un esfuerzo por acercar el cine a más comunidades y promover espacios culturales accesibles para las familias.

La directora del festival, Karla Quintero, destacó la diversidad de la programación, que incluye producciones de distintas partes del mundo, pero hizo énfasis en la importancia de respaldar la industria local.

Tenemos 40 películas de todo el mundo, pero siempre hago la observación de que tienen que ver el cine nacional. Además cinco estrenos nacionales que la verdad que no se lo pierdan. Son películas que se han hecho con mucho amor, con mucho empuje y tenemos que ver siempre lo nuestro primero”, dijo.

Entre las principales novedades, Quintero invitó a la ciudadanía a participar en las actividades que se desarrollarán en San Miguelito, específicamente en el sector de Torrijos Carter, donde se habilitará un espacio cultural para toda la familia.

Torrijos Carter, prepárense. Vamos a estar en el centro deportivo de Torrijos Carter, enfrente a la policía, el sábado 11 de abril. Desde las 5 de la tarde vamos a activar el espacio. Es para toda la familia, es gratuito, no se tienen que registrar. Por favor, vayan en familia a disfrutar de esta película. Es una película de España, es una animación, una historia muy bonita, familiar para todos ustedes. Así que por favor, aprovechen esta oportunidad”, acotó.

La organización también resaltó el crecimiento del interés del público panameño por el festival, así como el aumento en la producción audiovisual nacional.

“Creo que esto es una muestra de que la industria en Panamá crece. Cada año recibimos más películas panameñas y, obviamente, queremos darle un espacio que tenga un estreno en el Teatro Nacional, con una alfombra propiamente. Entonces para nosotros es un súper orgullo tener cada vez más películas panameñas que no solo nos representan en Panamá, sino a nivel exterior”, expresó Quintero.

Además de las proyecciones, el festival incluirá talleres con cineastas nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma de formación y encuentro para la industria audiovisual.

El evento se desarrollará a partir del mes de abril y contará con la venta de boletos para quienes deseen asistir a las distintas funciones programadas.