Cuenta regresiva en el Casco Antiguo: más de 5 mil cofrades y miles de peregrinos esperan la Semana Santa

Del 27 de marzo al 5 de abril, la Semana Santa también podrá vivirse a través de la transmisión especial desde el Casco Antiguo por TVN y sus plataformas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de iniciar formalmente la Semana Santa, el Casco Antiguo de Panamá está listo para recibir a miles de peregrinos y visitantes en una de las celebraciones religiosas más emblemáticas del país.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo, Ricardo Gago, de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, destacó el valor histórico y espiritual de esta tradición.

“Una vez más la Semana Santa es una de las tradiciones vivas y auténticas de Panamá”, afirmó.

Añadió que “en cada paso se entrelazan la historia y el presente, las familias, las cofradías y los jóvenes que dan vida a la tradición que crece y se fortalece con el tiempo”.

Como novedad, anunció la incorporación de dos nuevas andas donadas por familias panameñas: Cristo Crucificado y la Santa Cena, que “enriquecen el patrimonio religioso y reflejan el compromiso de la gente con sus tradiciones”.

De calles vacías a multitudes

Por su parte, Roberto Rollón, hermano mayor, resaltó el crecimiento de esta celebración en la última década.

“Hoy, somos más de 5 mil hermanos que representan a las cofradías; hoy, somos más de 300 mil visitantes que visitan la Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección”, expresó.

Puedes leer: Semana Santa en el Casco Antiguo: SPI desplegará 1,000 uniformados en operativo de seguridad

Recordó que hace 10 años, cuando iniciaron las procesiones en el Casco Antiguo, apenas participaban un anda construida por un carpintero panameño, seis cargadores y unas 80 personas, recorriendo calles “medias vacías”.

Agenda de celebraciones

Las actividades iniciarán con el Viernes de Dolores (27 de marzo), con la participación de la Cofradía de Cristo Redentor y tres andas: Virgen de Dolores, Cristo Crucificado y el Descendimiento. La Virgen de los Dolores estará acompañada por 300 damas.

El Domingo de Ramos (29 de marzo), la hermandad de la Borriquita saldrá a las 5:00 p.m. desde la iglesia de La Merced.

El Martes Santo (31 de marzo) se realizará la procesión de Cristo de la Buena Muerte, con la participación de estamentos de seguridad.

Para el Miércoles Santo (1 de abril), la Hermandad de Cristo Pobre recorrerá las calles con la talla más antigua del Casco Viejo.

El Jueves Santo (2 de abril) estará marcado por el tradicional recorrido de las siete iglesias, además de dos procesiones: la de la Santa Cena —cargada por 140 personas— y, a la medianoche, la de Jesús Nazareno.

El Viernes Santo (3 de abril) se desarrollarán las procesiones de La Piedad y el Cristo Yacente.

Finalmente, el Domingo de Resurrección (5 de abril) se celebrará la procesión de la Virgen de la Alegría y Cristo Resucitado a las 9:00 a.m.

Te puede interesar: Semana Santa en el Casco Antiguo: Tradición que crece con ocho procesiones este año

Seguridad, turismo y cultura

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, destacó el impacto de esta celebración en el país.

“Cuando se combina el turismo a esta actividad religiosa, se une la historia, fe y cultura en uno de los sitios más emblemáticos de Panamá”, señaló, al tiempo que indicó que se preparan para consolidar este evento como un “producto de exportación” competitivo a nivel internacional.

En materia de seguridad, el ministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, Luis Felipe Icaza, informó que se ha planificado un operativo integral con todos los estamentos durante los días santos.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, invitó a los fieles a vivir esta celebración con profundidad espiritual.

Exhortó a los panameños a participar “no solo como una tradición, sino como un misterio al que están llamados a vivir desde adentro”.

Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, subrayó que esta tradición “late en la fe del pueblo panameño” y representa un reflejo de su identidad cultural.

Logística y proyección

Las autoridades esperan superar este año las más de 300 mil personas que han visitado el Casco Antiguo en celebraciones anteriores.

Para facilitar la movilidad, MiBus habilitará una ruta interna desde el sector de 5 de Mayo, mientras que se dispondrán 11 estacionamientos cercanos, cuya ubicación será publicada en la página de las Iglesias del Casco Antiguo.

Además, las principales celebraciones y procesiones serán transmitidas en cadena nacional.

Según datos de la Autoridad de Turismo, en 2025 la Semana Santa alcanzó una ocupación hotelera del 90% en el Casco Antiguo, lo que refuerza su importancia como motor cultural y económico.

Con información de Kayra Saldaña