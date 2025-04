Decenas de familias celebraron el Domingo de Pascua en el Parque Summit

Ciudad de Panamá/En el Parque Summit, muchas familias llevaron a los más pequeños en busca de los huevos de Pascua, una actividad organizada por primera vez por la Alcaldía de Panamá.

La Pascua puede simbolizar esperanza, renovación; sin embargo, para la tradición cristiana representa la resurrección de Jesucristo.

"La actividad me parece muy bonita, una iniciativa de parte de las autoridades para que las familias vengan a compartir lo que es, primero que nada, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo", manifestó uno de los asistentes que fue en compañía de su familia.

Durante el día, se realizaron cuatro búsquedas entre las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., no obstante, debido a la gran cantidad de niños que asistieron al lugar, no todos contaron con la misma suerte y provocó que algunos se sintieran hasta engañados por no encontrar ningún huevo de Pascua.

"Es que me mintieron, estaba buscando en todas las partes, pero no la encontré", reclamó uno de los pequeños que no encontró huevos de Pascua.

Los administradores explican que se están programando diferentes actividades para aquellos que desean pasar un fin de semana en familia a través del programa de promoción del parque de un verano en conexión con la naturaleza.

Si usted desea visitar el Parque Summit debe saber que la entrada general al parque es de $2.00; los niños menores de 5 años entran gratis, mientras que los jubilados y estudiantes deben pagar $1.00, y los extranjeros deben pagar $5.00.

Con información de Heady Leane Morán