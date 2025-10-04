El Dorado se vistió de gala para celebrar el Festival de la Luna: un puente cultural entre China y Panamá

El evento estuvo abierto al público durante todo el fin de semana, hasta las 7:00 p.m.

El Festival de la Luna, también conocido como Fiesta de Medio Otoño, se celebró este fin de semana en el Centro Comercial El Dorado, promoviendo el intercambio cultural entre las comunidades china y panameña. Es la primera vez que este tradicional evento, que forma parte de las festividades más importantes de la cultura china, se realiza en este espacio de la capital, luego de haberse desarrollado en otros puntos del país.

Una tradición milenaria llega a Panamá

Organizadores explicaron que este festival, junto con el Año Nuevo Lunar, son las celebraciones más significativas de la cultura china. Marca el fin de la cosecha y se caracteriza por reunir a las familias alrededor de una cena especial, fortaleciendo la unión y la gratitud por los buenos momentos del año. “Es medio otoño, es cuando la gente se reúne en familia, disfruta, comparte y agradece”, comentó uno de los organizadores.

Un intercambio cultural de más de 170 años

El alcalde de La Chorrera destacó que el Festival de la Luna simboliza la armonía entre Panamá y China, recordando que la comunidad china tiene más de 170 años de presencia en el país.

La celebración incluyó espectáculos como danzas de dragones y leones, presentaciones culturales, música, venta de artículos típicos y la degustación de los tradicionales mooncakes, conocidos popularmente como “monkeys”, que se obsequiaron a los asistentes.

Una experiencia para toda la familia

El evento estuvo abierto al público durante todo el fin de semana, hasta las 7:00 p.m., ofreciendo a las familias panameñas la oportunidad de disfrutar de esta fiesta cultural china en Panamá, adquirir recuerdos y conocer más sobre las tradiciones que refuerzan los lazos entre ambas naciones.