Dueños de locales en Veracruz denuncian falta de transparencia ante posibles desalojos por la Alcaldía de Arraiján

A pesar de haberse solicitado una postura o comentarios oficiales por parte de las autoridades de la Alcaldía de Arraiján para conocer su versión del proceso, no se obtuvo ninguna respuesta al cierre de este reporte.

Propietarios de unos 27 locales comerciales ubicados en Playa Venao de Veracruz manifestaron su profunda molestia tras ser convocados a una reunión con la Alcaldía de Arraiján con motivo del proyecto de recuperación de espacios públicos.

Los afectados denunciaron que dicho encuentro se desarrolló a puerta cerrada, con accesos estrictamente restringidos y que, en una primera instancia, no se permitió la entrada de sus representantes legales, sumado a la sorpresiva exigencia de documentos que no les habían sido solicitados con anterioridad.

El clima de tensión en la zona se ha intensificado de forma notable debido a que esta convocatoria ocurre tan solo un día después de que el municipio de Arraiján iniciara operativos de demolición de estructuras en el centro de Veracruz. A pesar de haberse solicitado una postura o comentarios oficiales por parte de las autoridades de la Alcaldía de Arraiján para conocer su versión del proceso, no se obtuvo ninguna respuesta al cierre de este reporte.

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En el marco de estas reclamaciones, uno de los propietarios perjudicados expuso que sus terrenos fueron debidamente cedidos mediante un valor e incluso se les otorgó la totalidad de los títulos de propiedad correspondientes.

De igual manera, uno de los presentes en el encuentro argumentó detalladamente que estos espacios situados a un costado de la playa no corresponden a terrenos municipales, haciendo la salvedad de que pertenecen originalmente a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y que fueron cedidos en su momento por la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).

Indicó que los inmuebles forman parte de una finca específica que no está integrada al catastro municipal de Arraiján, concluyendo además que la alcaldía no cuenta con un informe pericial emitido por el ingeniero municipal del distrito que certifique de forma fidedigna que dichos predios sean de propiedad del municipio.

Información de Yiniva Caballero

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