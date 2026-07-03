Fuertes lluvias provocan inundaciones y deslizamientos en Bocas del Toro

Los equipos de rescate mantienen una vigilancia permanente sobre los niveles de los ríos y quebradas debido al riesgo latente de nuevas crecidas.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado diversas afectaciones en la provincia de Bocas del Toro, provocando el desbordamiento de canales y quebradas, así como deslizamientos de tierra y caída de árboles en distintos sectores de la región. Ante esta situación climática, agentes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se han desplegado para realizar monitoreos preventivos y evaluar los daños en comunidades vulnerables como El Silencio, La Gloria, Almirante y Changuinola.

Los equipos de rescate mantienen una vigilancia permanente sobre los niveles de los ríos y quebradas debido al riesgo latente de nuevas crecidas, al tiempo que exhortan a la población a evitar las zonas inundadas y a seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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En este sentido, Sandra Blake, directora de Sinaproc en Bocas del Toro, hizo un llamado directo a aquellas personas que residen en las proximidades de los ríos o que por necesidad deben transportarse utilizando algún tipo de embarcación, enfatizando la importancia de asegurarse de que las mismas cuenten con los dispositivos de seguridad necesarios, tales como el chaleco salvavidas.

Asimismo, la directora instó a la ciudadanía a extremar los cuidados con los menores de edad, pidiendo una especial atención hacia los niños debido a que numerosas comunidades de la provincia ya se han visto damnificadas por las crecidas de los diferentes canales de agua.

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