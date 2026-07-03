Vendaval desprende techos, derriba árboles y deja daños en viviendas de San Miguelito

Las autoridades indicaron que, una vez concluyan las evaluaciones de los daños, continuarán coordinando la entrega de ayuda social a las familias afectadas. En el caso de la vivienda de Kadir, la principal necesidad es contar con materiales de construcción y mano de obra para reforzar el techo y reducir el riesgo de nuevos daños ante futuros eventos similares.

Un fuerte vendaval registrado la tarde del jueves provocó el desprendimiento de techos en varias viviendas, la caída de árboles y daños en infraestructura pública en distintos sectores del distrito de San Miguelito, según reportes de las autoridades y testimonios de los residentes afectados.

Una de las viviendas afectadas se encuentra en el sector 2 de Torrijos Carter, en El Mirador, donde el viento arrancó gran parte del techo mientras una familia se encontraba dentro de la residencia.

Kadir, residente del inmueble, relató que el fenómeno ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde y los tomó completamente por sorpresa.

"Estaba viendo televisión con mi mamá cuando nos agarró de sorpresa, desprevenidos. Nunca habíamos presenciado algo así. Sí había fuertes vientos normales, pero esto fue algo increíble", contó.

Según explicó, la parte frontal del techo se desprendió por completo, mientras que la estructura posterior permaneció en su lugar debido a las carriolas que la sostenían.

"Gracias a Dios pudimos salir con vida. No supimos cómo pasó todo, de verdad fue horrible", expresó.

Durante la noche, vecinos de la comunidad ayudaron a colocar provisionalmente parte del techo para que la familia pudiera resguardarse de la lluvia mientras esperan una solución definitiva.

El vendaval también ocasionó daños dentro de la vivienda. Kadir explicó que los muebles resultaron mojados y que lograron evitar mayores afectaciones en el sistema eléctrico al retirar oportunamente parte del cableado.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron las primeras inspecciones para evaluar los daños y coordinar la asistencia a las familias afectadas.

Además de los desprendimientos de techo, el personal del Municipio de San Miguelito informó sobre la caída de varios árboles. Uno de ellos, un árbol de marañón de unos 30 años, fue arrancado de raíz y cayó sobre una vivienda, causando daños a la estructura.

También se reportó el colapso parcial de la fachada del mercado de Santa Librada.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que la estructura desprendida en el mercado de Santa Librada fue removida en la jornada del jueves.

Agregó que continúan los trabajos de atención en otros puntos afectados, entre ellos Santa Marta, Santa Librada y Omar Torrijos, y en el sector de La Paz, donde se registró la caída de árboles a causa de los fuertes vientos. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también se mantiene en lugares afectados.

Explicó que personal de la junta comunal participa en las labores de remoción junto con cuadrillas de la empresa eléctrica, debido a que varias ramas quedaron sobre el tendido eléctrico, lo que requiere una intervención coordinada para garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Asimismo, Hernández indicó que el municipio coordina la ayuda para la familia de Torrijos Carter, cuya vivienda sufrió el desprendimiento del techo, con el objetivo de brindarle apoyo para la recuperación del inmueble.

Los residentes coincidieron en describir el fenómeno como un vendaval con vientos de una intensidad inusual.

Las autoridades indicaron que, una vez concluyan las evaluaciones de los daños, continuarán coordinando la entrega de ayuda social a las familias afectadas. En el caso de la vivienda de Kadir, la principal necesidad es contar con materiales de construcción y mano de obra para reforzar el techo y reducir el riesgo de nuevos daños ante futuros eventos similares.

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