Extrabajadores de constructora que realizó obras en la policlínica de Boquete protestan por el pago de liquidaciones

Los trabajadores denunciaron además una aparente disparidad en el trato, ya que un grupo de cinco compañeros junto a un capataz sí lograron alcanzar un acuerdo directo y recibir sus correspondientes pagos, mientras el resto sigue a la espera de una solución.

Chiriquí/Un grupo de trabajadores que fueron liquidados del proyecto de construcción de la nueva policlínica de Boquete, una obra bajo la responsabilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), se manifestó frente a las instalaciones de esta institución en la ciudad de David para exigir respuestas concretas sobre el pago de las fases del proyecto.

De acuerdo con las denuncias de los afectados, la empresa constructora les manifestó que no se ha podido hacer efectivo el desembolso de sus liquidaciones debido a que el Estado mantiene retrasos en los pagos correspondientes a las entregas de la obra, una situación que ha provocado una falta de liquidez en la compañía para cumplir con los compromisos contractuales.

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Durante el desarrollo de la protesta, los manifestantes fueron atendidos por funcionarios de la CSS, quienes les aclararon que este tipo de solicitudes e inconformidades deben ser gestionadas y tramitadas directamente a nivel nacional, argumentando que las dependencias encargadas de estos procesos no cuentan con personal con poder de decisión en la provincia de Chiriquí.

Ante este panorama, Edwin Vega, vocero de los trabajadores liquidados, manifestó la disconformidad del grupo al señalar que fueron apartados de la empresa sin recibir ningún centavo hasta el momento, añadiendo que fueron cesados de manera injusta, ya que los contratos originales se extendían hasta enero del año siguiente, siendo este el reclamo principal que mantienen frente a una empresa que se niega a pagar.

Por su parte, Aladino Lara, otro de los afectados por la situación laboral, detalló que laboraron en el proyecto hasta el pasado 14 de marzo y que a la fecha no han recibido respuesta alguna, denunciando además una aparente disparidad en el trato, ya que un grupo de compañeros junto a un capataz sí lograron alcanzar un acuerdo directo y recibir sus correspondientes pagos, mientras el resto sigue a la espera de una solución.

En julio de 2025, el director de la institución, Dino Mon, realizó un recorrido por el proyecto en construcción que lleva más de 10 años y aseguró que el proyecto podría ser finalizado en siete o seis meses.

En ese momento, reportó que la obra registraba un 60% de avance, pero hasta la fecha, la obra no ha sido entregada y se encuentra nuevamente paralizada.

Información de Demetrio Ábrego

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