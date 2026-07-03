Tres aprehendidos en Panamá Oeste tras decomiso de piezas de armas enviadas desde EEUU

Tanto los indicios decomisados como las tres personas aprehendidas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, desarrolló la Operación “Anonymus” en la provincia de Panamá Oeste, que culminó con la aprehensión de tres personas vinculadas a un caso de presunto tráfico ilícito de componentes de armas de fuego.

De acuerdo con el informe oficial, durante la diligencia se logró el decomiso de diversos componentes de armas de fuego que habrían ingresado al país a través de un servicio de mensajería (courier) procedente de Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que las acciones forman parte de las estrategias de seguridad y control para combatir los delitos relacionados con el tráfico ilícito de armas, así como el uso de mecanismos de envío internacional para actividades ilegales.

Tanto los indicios decomisados como las tres personas aprehendidas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener los operativos conjuntos para reforzar la seguridad en el país y frenar el ingreso de material ilícito por vías no tradicionales.

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