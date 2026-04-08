Eduardo Leblanc declinó su candidatura para reelegirse como Defensor del Pueblo

La decisión fue comunicada mediante una carta pública fechada este 8 de abril de 2026, en la que Leblanc explicó que su retiro responde a una reflexión personal, familiar e institucional, con el objetivo de preservar la independencia y legitimidad de la entidad.

Ciudad de Panamá/Minutos antes de la elección del nuevo Defensor del Pueblo, el actual titular de la institución, Eduardo Leblanc González, quien aspiraba a la reelección, anunció su decisión de retirar su candidatura.

La decisión fue comunicada mediante una carta pública fechada este 8 de abril de 2026, en la que Leblanc explicó que su retiro responde a una reflexión personal, familiar e institucional, con el objetivo de preservar la independencia y legitimidad de la entidad.

“Por este medio informo al país que, tras una profunda reflexión personal, familiar e institucional, he tomado la decisión de retirar mi candidatura al cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031, convencido de que la institución debe estar siempre por encima de cualquier interés individual”, expresó.

El funcionario indicó que su decisión busca evitar que la Defensoría del Pueblo se vea envuelta en controversias que puedan afectar su rol como garante de los derechos humanos en el país.

En su carta, Leblanc también hizo un balance de su gestión, destacando la recuperación del estatus internacional de la institución, reformas legales, la ampliación de su presencia en comunidades apartadas y la atención a miles de personas en situaciones de vulnerabilidad.

“Declino la candidatura con la tranquilidad del deber cumplido, orgulloso del trabajo realizado junto a un equipo comprometido”, señaló.

El ahora exaspirante aseguró que la institución contará con una transición ordenada y en apego a los principios constitucionales, en un momento clave para la elección de su sucesor.

Su retiro se da en un escenario marcado por el proceso de votación en la Asamblea Nacional, donde se definiría quién ocupará el cargo para el periodo 2026-2031. La elección del defensor está en el punto cuatro de la agenda.