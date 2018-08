Estudiantes de Bellas Artes claman por mejores salones y un cambio curricular

Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá (UP) piden un cambio curricular para optimizar su preparación profesional. También solicitan mejoras en sus instalaciones.

Estudiantes de la Escuela de Danza consideran que es necesario implementar cambios en el plan de estudio y así poder conseguir las herramientas adecuadas para explotar el potencial artístico e intelectual de sus integrantes.

"Lo principal es un buen salón, con el tamaño y piso adecuado, con los espejos y el sonido. Después de ahí, obviamente, la parte académica con base en los profesores y las materias. Necesitamos materias que de verdad, en el ámbito de la danza, utilicemos desde teatro, música, maquillaje", comentó Maybe Henríquez, parte de la Escuela de Danza, a TVN Noticias.

Proponen un filtro para nuevos alumnos y mayor apoyo en la formación. Los estudiantes organizaron este jueves 2 de agosto un conversatorio con educadores, en donde también plantearon las necesidades de espacio, mejores salones y reparación de la infraestructura.

"Actualmente, tenemos muchas filtraciones, el piso no es el adecuado. Los estudiantes están dando clases y el salón está prácticamente inundado", dijo Elizabeth Marín, estudiante de la UP, a este medio. "Pedimos a la universidad un apoyo grandísimo con esto y también de que no hay suficientes salones".

El decano de la facultad, Luis Troetsch, explicó a TVN Noticias que la falta de mantenimiento por años ha deteriorado el campus universitario, pero que se están haciendo las reparaciones para evitar las filtraciones cuando llueve.

"Todo se ha subsanado diría yo en un 85 y 90 por ciento. Todavía tenemos temas que arreglar. La administración está tomando cartas en el asunto", detalló Troetsch. "No tenemos la cultura del mantenimiento y eso siempre nos pasa la cuenta. Eso creo que es lo que ha pasado, ahora estamos subsanando, se están arreglando los techos".

En el Campus Harmonio Arias Madrid de la Universidad de Panamá en Curundú funcionan además de Bellas Artes, la Facultad de Psicología, Medicina Veterinaria, Educación Física e Ingeniería.