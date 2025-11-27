Universidad de Panamá lidera con 41 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigación

La Universidad de Panamá reafirma su liderazgo científico y académico al encabezar el listado de instituciones.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá se consolidó como la institución con el mayor número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigación, al alcanzar un total de 41 miembros, informó el rector Dr. Eduardo Flores.

Flores Castro destacó que este logro refleja el compromiso institucional con la producción de conocimiento, la innovación y el fortalecimiento de una cultura investigativa al servicio del país.

“El crecimiento de nuestra comunidad científica evidencia el rigor académico, la calidad y el impacto de la investigación que se desarrolla en nuestras facultades, centros, extensiones e institutos”, expresó.

Podría leer. Anel Flores: 'Para cumplir con todas las auditorías necesitaría tres Contralorías

El SIN es un programa público que reconoce e incentiva la excelencia en la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de evidencia para políticas públicas. Su más reciente informe sitúa a la Universidad de Panamá como la institución líder, seguida por la Universidad Tecnológica de Panamá, Indicasat, el Instituto Conmemoratorio Gorgas, el Smithsonian, la Unachi, el Idiap, el Cieps, la Usma, entre otras entidades académicas y científicas del país.

Este año, La Casa de Méndez Pereira también se posicionó como la institución con mayor número de publicaciones indexadas en Scopus entre las 38 universidades panameñas, reafirmando su papel como referente en producción científica.