Anel Flores: 'Para cumplir con todas las auditorías necesitaría tres Contralorías'

Chiriquí/El contralor Anel Flores acompañó este jueves 27 de noviembre al presidente José Raúl Mulino en la conferencia de prensa realizada en la provincia de Chiriquí, donde abordó el avance de las auditorías en curso y aclaró señalamientos difundidos recientemente sobre una supuesta separación institucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Según Flores, algunos medios “tergiversaron” declaraciones previas y aseguró que mantiene un trabajo coordinado con el procurador general. Subrayó que ambas instituciones no están enfrentadas y recordó que comparten equipos operativos que se reúnen semanalmente para avanzar en investigaciones y procesos.

“El señor procurador y mi persona estamos trabajando en el mismo equipo y estamos aquí para servir al pueblo panameño”, afirmó.

El contralor detalló que en los 11 meses que lleva al frente de la entidad se han entregado 112 auditorías, cifra que —según dijo— supera ampliamente las realizadas en los últimos cinco años. Recordó que la institución enfrenta limitaciones de personal, lo que dificulta cubrir la demanda nacional de investigaciones financieras.

Sostuvo que, por la carga laboral, “yo necesitaría como tres contralorías”, aunque puntualizó que el presupuesto actual no permite ampliar significativamente el equipo técnico.

Aun así, destacó que la Contraloría ha sostenido un ritmo constante de trabajo. Según explicó, se acordó con el procurador Luis Carlos Gómez priorizar los casos más emblemáticos, especialmente aquellos que representan un mayor impacto en la gestión pública y en la recuperación de fondos.

"Creo que hay un interés marcado de ver cómo se separan las dos instituciones, cosa que no es cierta y no va a pasar. El señor procurador y mi persona estamos trabajando en el mismo equipo y estamos aquí para servir al pueblo panameño y rescatar todos aquellos dineros que fueron malhabidos por mucha gente que abusó del poder", subrayó.

Flores insistió en que no existe un distanciamiento entre ambas instituciones y que se mantiene una línea de trabajo conjunta enfocada en casos de corrupción.

